Пересадку почки от матери к дочери провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Высокотехнологичную операцию по пересадке донорской почки провели жамбылские врачи при поддержке столичного трансплантолога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поистине второе рождение получила 22-летняя пациентка, она страдала тяжелой степенью почечной недостаточности. От 56-летней матери девушка получила здоровую почку», - сообщил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

Операцию по трансплантации почки в течение пяти часов выполняли хирурги и урологи Таразской городской многопрофильной больницы с участием столичного трансплантолога. Перед трансплантацией донору было проведено тщательное иструментальное и лабораторное обследование, включая иммунологические тесты на совместимость. Мать девушки прошла полную подготовку к операции, которая была проведена успешно, отметил спикер.

В последующем предстоит реабилитационный период, применение препаратов, подавляющих иммунитет, и постоянный контроль врачей.

В ведомстве отметили, что Таразская городская многопрофильная больница является наиболее крупным медицинским учреждением Жамбылской области. В составе больницы имеются отделения нефрологии и гемодиализа. В 2022 году здесь уже прошли стажировку два специалиста по трансплантации почки.

«По нашей области 903 пациента с хронической почечной недостаточностью находятся на динамическом наблюдении, из них у 64 человек пересажены почки, 722 пациента находятся на программном гемодиализе, - проинформировал Асет Калиев. - Из общего числа пациентов с трансплантируемой почкой взрослых - 61, из них в районах области 22 человека, а также двое подростков и один ребенок».

Количество пациентов по области в «листе ожидания» на трансплантацию органов на сегодняшний день таково – шестеро взрослых ожидают пересадки печени, 103 - почки, из них девять детей. Пересадку сердца ожидают трое взрослых пациентов.

«Из представленных статистических данных следует, что трансплантация органов может оказаться необходимой любому человеку, как взрослому, так и ребенку. Трансплантация – это настоящий дар жизни от одного человека другому. Подчас это единственный шанс спасти жизнь. Одна подаренная жизнь – великое дело», - подчеркнул Асет Калиев.