Перерытые улицы, ремонт дорог – как водителям корректировать маршрут в Алматы
«28 апреля будет перекрыт сквозной проезд по улице Кунаева от улицы Грозы до улицы Ашимова Наурызбайского района с 8 до 20 часов, в связи с переносом газовых сетей, попадающие под участок реконструкции улицы Алматинская. Трафик одностороннего движения планируется перевести на ул. Исмета Кенесбаева», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
28 апреля планируется ремонт следующих улиц:
Алатауский район: мкр. Зердели и улица Монке Би.
Жетысуский район: мкр. Айнабулак, улица Есим хана и улица Казыбаева.
Ауэзовский район: мкр. Аксай 4, 5 микрорайон, 2 микрорайон.
Наурызбайский район: улицы Акбата, Кенесары Хана, Саке батыра.
Алмалинский район: улицы Бекетова, Мауленова и Карьерная.
Медеуский район: улицы Уалиханова, Тулебаева, Игишева.
Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр. Жас Канат, улица Айтыкова.
Бостандыкский район: улицы Баязитова, Мустафина, Озтюрка, Кожакеева, Биокомбинатская и мкр. Коктем 1, 2.