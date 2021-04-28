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    11:12, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Перерытые улицы, ремонт дорог – как водителям корректировать маршрут в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы представили список улиц, на которых будет производиться ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 апреля будет перекрыт сквозной проезд по улице Кунаева от улицы Грозы до улицы Ашимова Наурызбайского района с 8 до 20 часов, в связи с переносом газовых сетей, попадающие под участок реконструкции улицы Алматинская. Трафик одностороннего движения планируется перевести на ул. Исмета Кенесбаева», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

    28 апреля планируется ремонт следующих улиц:

    Алатауский район: мкр. Зердели и улица Монке Би.

    Жетысуский район: мкр. Айнабулак, улица Есим хана и улица Казыбаева.

    Ауэзовский район: мкр. Аксай 4, 5 микрорайон, 2 микрорайон.

    Наурызбайский район: улицы Акбата, Кенесары Хана, Саке батыра.

    Алмалинский район: улицы Бекетова, Мауленова и Карьерная.

    Медеуский район: улицы Уалиханова, Тулебаева, Игишева.

    Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр. Жас Канат, улица Айтыкова.

    Бостандыкский район: улицы Баязитова, Мустафина, Озтюрка, Кожакеева, Биокомбинатская и мкр. Коктем 1, 2.


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