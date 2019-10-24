Перерегистрировать свой номер можно и сейчас – Олжас Бибанов об отключениях телефонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов отметил, что отключения телефонов сегодня – это результат того, о чем предупреждали абонентов последние 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ночью регулятор проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. Все неправильно зарегистрированные номера столкнулись с этой проблемой, то есть те номера, на которых не совпадает ИИН, номер телефона или IMEI. Но в основном это касается тех телефонов, на которых недавно переставляли SIM-карты», - сообщил Олжас Бибанов.

Он пояснил, чтобы перерегистрировать свои номера нет необходимости ехать в отделения сотовых операторов.

«Достаточно отправить свой ИИН посредством SMS на номер 6006. Это, естественно, касается абонентов Kcell», - отметил Олжас Бибанов.

Проверить сколько номеров зарегистрировано на ИИН абонента можно здесь.

Напомним, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством.

Ранее сообщалось, не зарегистрировавшие IMEI-код казахстанцы останутся без сотовой связи с 2019 года.