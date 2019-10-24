-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Перерегистрировать свой номер можно и сейчас – Олжас Бибанов об отключениях телефонов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов отметил, что отключения телефонов сегодня – это результат того, о чем предупреждали абонентов последние 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ночью регулятор проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. Все неправильно зарегистрированные номера столкнулись с этой проблемой, то есть те номера, на которых не совпадает ИИН, номер телефона или IMEI. Но в основном это касается тех телефонов, на которых недавно переставляли SIM-карты», - сообщил Олжас Бибанов.
Он пояснил, чтобы перерегистрировать свои номера нет необходимости ехать в отделения сотовых операторов.
«Достаточно отправить свой ИИН посредством SMS на номер 6006. Это, естественно, касается абонентов Kcell», - отметил Олжас Бибанов.
Проверить сколько номеров зарегистрировано на ИИН абонента можно здесь.
Напомним, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством.
Ранее сообщалось, не зарегистрировавшие IMEI-код казахстанцы останутся без сотовой связи с 2019 года.
- Единый бизнес-реестр планируют запустить в Казахстане
- Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Нур-Султане
- Стали известны даты следующего заседания «Astana Club»
- Жительница ЗКО открыла благотворительные центры для 170 особых детей
- VI Съезд Президиума НПП «Атамекен» начал свою работу в столице
- Инцидент в детском саду и отравления студентов: подведены итоги проверок
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана