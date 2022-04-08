Перераспределять бюджет в рамках нацпроектов предлагает МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил дать возможность администраторам бюджетных программ перераспределять средства в рамках национальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дальнейшего обеспечения приоритетного финансирования нацпроектов как общий концепт предлагается по этим трем блокам – это безусловные расходы, расходы на формирование резервов и расходы, не отнесенные к первым трем блокам оставить как прежде, то есть законодательно не менять. То есть, делать все эти изменения по укрупнению и упрощению бюджетных процедур, по обеспечению гибкости в управлении бюджетными средствами в рамках нацпроектов», – сказал Азамат Амрин на обсуждении «перезагрузки» бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.

В частности, по его словам, предлагается расширить бюджетные программы вокруг целей нацпроектов под программы вокруг задач нацпроектов.

«Расходы на реализацию нацпроектов предлагается выделить отдельным приложением к проекту бюджета – это позволит увидеть в целом расходы бюджета, которые направляются на реализацию нацпроектов. Кроме того, предлагается администраторам бюджетных программ в рамках нацпроектов самостоятельно перераспределять средства в рамках одной бюджетной программы, в том числе посредством Нацфонда. Это в рамках именно нацпроектов», - отметил вице-министр.

Он уточнил, что данная инициатива даст возможность перераспределять средства из одной области в другую, в случае возникновения такой необходимости.

«У нас 10 нацпроектов, и в рамках одного нацпроекта будет предусматриваться возможность перераспределения средств по областям. К примеру, в одной области идет освоение, в другой неосвоение. И мы эти денежные средства сможем перенести с одной области в другую. То есть, будет такая гибкость и свобода. Эти изменения мы хотим внести именно для нацпроектов», - заключил А. Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.