Перераспределение полномочий: инициативу Минэкологиии раскритиковали в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Серика Кожаниязова депутаты Мажилиса попросили прокомментировать инициативу по передаче ведомству от Правительства функции по управлению водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По действующему кодексу за Правительством закреплено управление водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности, за нашим министерством функции по эксплуатации. Когда инициировалась эта поправка, мы хотели, чтобы функции и управления и эксплуатации были в одних руках. Но с учетом обсуждения в рабочих группах Мажилиса было принято решение, и мы с этим согласились, что по действующему конституционном закону о Правительстве, функции по управлению водохозяйственными объектами, находящимися в республиканской собственности, за правительство. Наша поправка была отклонена и мы с этим согласились», - сказал Серик Кожаниязов на пленарном заседании Мажилиса.













































Такой ответ не устроил Спикера палаты Нурлана Нигматулина.

«Вы нам не рассказывайте, что здесь происходило. Мы без вас знаем. Вам вопрос поставил депутат: Вы зачем это делали. Кто вообще вам дал право нарушать законодательство? Республиканские хозяйственные объекты - они за правительством. Причина какая была? Зачем вы полезли туда?», - спросил Н. Нигматулин.

С. Кожаниязов сослался на возможность более детальной проработки вопросов с инвесторами.

«Причина была в том, чтобы и управлять и эксплуатировать. Сейчас, к сожалению, они не в совсем удовлетворительном состоянии находятся. Привлечение инвестиций в эту отрасль, не только госбюджет. Если бы у нас были функции по управлению, мы могли бы с инвесторами прорабатывать условия», - сказал вице-министр.

Н. Нигматулин не посчитал озвученную причину логичной.

«Бюджет пилить надо было да? Слушайте, я вот читаю, взял записку. Написано в сравнительной таблице. Подписан он министром вашим. В соответствии с принципом разграничения полномочий между уровнями госуправления определенным указом президента от 25 августа 2014 года. В Указе сказано, что организация управления государственной собственностью всех водохозяйственных объектов республиканской собственности возлагается строго на правительство РК. Вы что делаете? Ссылаетесь на указ президента, где совсем противоположные требования. Это как назвать. Все, другого тут нет ничего», - заключил Спикер Мажилиса.