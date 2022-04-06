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    16:00, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Перерасчет за отопление и горячую воду сделают в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Петропавловска пересчитают оплату за отопление и горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», перерасчет произведут за март. Сделают это автоматически, обращаться в абонентский отдел нет необходимости.

    «В связи с технологическими нарушениями в работе Петропавловской ТЭЦ-2, которые повлияли на качество теплоснабжения, ТОО «Севказэнергосбыт» будет произведен перерасчет за отопление и горячую воду на основании данных о потребляемой тепловой энергии по каждому адресу индивидуально. Сумма перерасчета будет отражена отдельной строкой в платежных документах за март 2022-го года», - проинформировали в пресс-службе монополиста.

    Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. Президент поручал в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно. 29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Энергетика Общество
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