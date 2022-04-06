Перерасчет за отопление и горячую воду сделают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Петропавловска пересчитают оплату за отопление и горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», перерасчет произведут за март. Сделают это автоматически, обращаться в абонентский отдел нет необходимости.

«В связи с технологическими нарушениями в работе Петропавловской ТЭЦ-2, которые повлияли на качество теплоснабжения, ТОО «Севказэнергосбыт» будет произведен перерасчет за отопление и горячую воду на основании данных о потребляемой тепловой энергии по каждому адресу индивидуально. Сумма перерасчета будет отражена отдельной строкой в платежных документах за март 2022-го года», - проинформировали в пресс-службе монополиста.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. Президент поручал в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно. 29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет.