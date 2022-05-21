21 Мая 2022 15:18

Перерасчет сделают за оплаченный по старым ставкам после 14 мая утильсбор в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с АО «Жасыл Даму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 г. №138, ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.

В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года, АО «Жасыл даму» будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце февраля первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.