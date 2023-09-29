РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:40, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Перепроверить все энергостанции в Караганде поручил аким области

    Перепроверить все энергостанции в Караганде поручил аким области
    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области.

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провел совещание на ТЭЦ-3, где 28 сентября произошла авария, оставившая без электричества весь город. Глава региона потребовал разобраться в случившемся и принять меры, чтобы подобного не повторилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кроме того, глава региона поручил в ближайшее время перепроверить подготовку всех энергостанций, особо обратить внимание на вспомогательное оборудование.

    - Такой ситуации не было, чтобы сразу две станции сели на ноль. Меры были приняты оперативно, но возникают вопросы. Начинается отопительный сезон – нам нужны гарантии, что всё пройдёт нормально. Сейчас создана комиссия, будут выясняться причины случившегося. Необходимо дать принципиальную оценку ситуации. Рабочая группа должна перепроверить все станции, - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

    Руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов сообщил, что в комиссию вошли специалисты и эксперты. По его словам, расследование будет проводиться в течение десяти дней. В заключении, кроме причин, выдадут рекомендации по недопущению подобных ситуаций.

    На совещании проинформировали, что ТЭЦ-3 сейчас работает в штатном порядке.

    - Станция готова к подаче тепла. Мы на себя берем ответственность, что нормально зайдем в отопительный сезон и город будет с теплом, – заверил директор ТОО «ККС» Сабыргали Идрисов.

    28 сентября в 10:10 часов на карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на открытом распределительном устройстве станции. Действием защиты было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся в это время в работе. В результате практически весь город остался без электричества.

    Расследованием ЧП занимается Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК.

    Теги:
    Энергетика Карагандинская область Караганда Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!