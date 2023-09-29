Перепроверить все энергостанции в Караганде поручил аким области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провел совещание на ТЭЦ-3, где 28 сентября произошла авария, оставившая без электричества весь город. Глава региона потребовал разобраться в случившемся и принять меры, чтобы подобного не повторилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, глава региона поручил в ближайшее время перепроверить подготовку всех энергостанций, особо обратить внимание на вспомогательное оборудование.

- Такой ситуации не было, чтобы сразу две станции сели на ноль. Меры были приняты оперативно, но возникают вопросы. Начинается отопительный сезон – нам нужны гарантии, что всё пройдёт нормально. Сейчас создана комиссия, будут выясняться причины случившегося. Необходимо дать принципиальную оценку ситуации. Рабочая группа должна перепроверить все станции, - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов сообщил, что в комиссию вошли специалисты и эксперты. По его словам, расследование будет проводиться в течение десяти дней. В заключении, кроме причин, выдадут рекомендации по недопущению подобных ситуаций.

На совещании проинформировали, что ТЭЦ-3 сейчас работает в штатном порядке.

- Станция готова к подаче тепла. Мы на себя берем ответственность, что нормально зайдем в отопительный сезон и город будет с теплом, – заверил директор ТОО «ККС» Сабыргали Идрисов.

28 сентября в 10:10 часов на карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на открытом распределительном устройстве станции. Действием защиты было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся в это время в работе. В результате практически весь город остался без электричества.

Расследованием ЧП занимается Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК.