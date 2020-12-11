НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переподготовку и систему оплаты труда госаудиторов проводят в РК. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Берик Нажмиденов на брифинге «Совершенствование антикоррупционного законодательства: правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квазигосударственном секторе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По кадровой политике первым шагом для нас является повышение квалификации сотрудников по международным стандартам. В настоящее время сотрудники Комитета проходят сертификацию АССА. Это глобальное сообщество профессионалов в сфере бухгалтерского учета и аудита, корпоративных финансов. Что позволит значительно повысить оплату труда аудиторов. Более того, со второго полугодия 2021 года планируется внедрение оплаты труда по факторно-балльной шкале, благодаря чему материальное вознаграждение будет напрямую связано с нагрузкой и результатами работы. При этом, нагрузка на отдельных специалистов, ответственных за рассмотрение жалоб при госзакупках, будет распределяться функционалом веб-портала, то есть, автоматически», – сказал Б. Нажмиденов.

По его словам, в Комитете пересматривается система премирования, основанная на KPI, исходя из значимости вклада в деятельность органа.

Также Б.Нажмиденов пояснил, что система управления рисками требует более аналитического подхода к оценке бюджетного процесса. Для этого необходим новый инструмент анализа больших данных. Поэтому, совместно с Центром электронных финансов тестируется внедрение новой платформы, которая позволит в режиме онлайн формировать риски немедленного реагирования, с оперативным принятием мер. В свою очередь, оперативность обеспечивается через электронный аудит, без выезда и посещения объектов, что снизит коррупционные риски и значительно сократит трудовые и финансовые затраты, а также волокиту при рассмотрении обращений. В частности, будут оптимизированы командировочные расходы. Внедрение методики оценки рисков планируется завершить в первом квартале следующего года.