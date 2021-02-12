Переплачиваем за электроэнергию на одних и тех же конкурентных участках - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин назвал причины, почему в Казахстане не развивается конкуренция на рынке электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главы Агентства, количество энергоснабжающих компаний в Казахстане по сравнению с 2015 годом выросло на 60%.

«Важным элементом того, что в стране не развивается конкуренция на рынке электроэнергетики является вертикальная интеграция компаний. Что такое вертикальная интеграция? Это когда станция, передача электроснабжения принадлежит одной и той же группе компаний. В Восточном и ЗКО интеграция не прослеживается. Есть частичная интеграция на уровне акмолинского, талдыкорганского энергоузлов, когда передача и снабжение находятся в руках одной группы лиц. Полная вертикальная интеграция в ряде регионов - Павлодаре, СКО, Караганде, Алматы, Атырау и Таразе. Причем одним из основных игроков является государство, а именно компания «Самрук-Энерго». Что в результате происходит? Рынок запирается внутри одной группы компаний. Доступ к передающим мощностям для новых поставщиков затруднен на сегодняшний день», - рассказал Серик Жумангарин в ходе Open space в Агентстве.

Он отметил, что был изучен опыт зарубежных стран. Так, С. Жумангарин рассказал, как работают компании в сфере электроэнергии в Европе.

«Регулирование в странах Европейского Союза сводится к тому, что подобного рода компании жестко разделяются. Либо их заставляют продавать свои активы независимым компаниям, либо заставляют регулироваться по принципу китайской стены. Китайская стена - это когда контроль не может осуществляться внутри одной группы лиц, то есть жесткие правила разграничения - разные офисы, отсутствие совмещения должностей. В этой связи в рамках третьего энергопакета имущественно-правовым образом было разделено 22 компании в Евросоюзе. На уровне независимого системного оператора, сетевого оператора отработаны 32 компании. То есть это является основной того, почему в Европе на сегодняшний день есть конкуренция на этом рынке», - отмечает председатель Агентства.

Между тем, Серик Жумангарин привел пример касательно энергоснабжения в Нур-Султане. По его словам, если даже электроэнергия в столице проходит по сетям двух энергопередающих компаний, структурно находятся в одном энергоузле.

«Основной поставщик - это «Астанаэнергосбыт», который гарантирует поставку электроэнергии в столице. Также есть компания «Темиржолэнерго». В составе этих обоих поставщиков есть физические лица. Все остальные поставщики поставляют электроэнергию только юридическим лицам. Структура поставок электрической энергии в разрезе производителей - основной поставщик «Астана-Энергия» - 60% рынка, «Самрук-Энерго» - 31% и есть определенная доля вертикально-интегрированной компании «СЕВКАЗЭНЕРГО». Кроме того, электроэнергия проходит по сетям двух энергопередающих компаний - Акмолинский РЭК (кольцо вокруг Астаны), тариф - 5 тенге 5 тиынов за киловатт/час передачи. 3 тенге 25 тиынов - это Астанинский РЭК. Понятно, что структурно эти два РЭКа находятся в одном энергоузле. Естественно, нужно рассматривать вопрос о миксовании, об объединении этих тарифов. Мы переплачиваем за электроэнергию на одних и тех же конкурентных участках», - заявил Серик Жумангарин.