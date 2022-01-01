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Перепись животных начнётся в Павлодарской области

1 Января 2022 22:17
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Перепись животных начнётся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В январе в Иртышском лесном резервате начнётся перепись животных. Специалисты отмечают, что поголовье косуль, зайцев и лис заметно увеличилось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Егери помогают им перезимовать и регулярно развозят им сено. Всего организовано около 400 подкормочных площадок. Когда снега много и животным трудно добывать себе корм, помогают местные егери и охотоведы.

«Примерно за 20-30 километров ездим, даже дальше. На следы обращаем внимание обязательно, потому-что вдруг браконьеры охотятся», - рассказывает охотовед РГУ «Ертіс орманы» Адильхан Бейсембаев.

В Шалдайском и Бескарагайском лесничествах создано более 400 площадок для подкормки животных. Дважды в неделю туда привозят веники, сено, соль.

«У нас по шесть охотоведов в филиале, производим биотехнические мероприятия. Выкладываем корм, сено, веники, соль. Есть у нас крестьянские хозяйства. Тоже на безвозмездной основе дают нам морковку, мы тоже их высыпаем, раскладываем для зайцев, для косуль», - делится охотовед-биолог РГУ «Ертіс орманы» Бауржан Бердагулов.

В этих лесничествах насчитывается 670 косуль, 370 лосей. Из хищников встречаются волк и рысь. Наблюдается увеличение численности лис, зайцев, куниц. Недавно в фотоловушку попали кабаны. Подкармливают и животных, которые приходят с российской стороны.

«Специальные есть участки, где обитают животные, мы туда садим кормовые поля, чтобы животный мир у нас развивался. Также производится ежедневные охранные мероприятия охотоведами филиалов по охране животного мира совместно с госинспекторами лесной охраны, природоохранной полицией, погранслужбой», - сказал Бауржан Бердагулов. В январе начнётся перепись диких животных. Резерват относится к особо охраняемой территории, поэтому охотиться здесь нельзя. Впрочем, фактов браконьерства последние несколько лет тут и не было.


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#Павлодарская область   #Экология   #Животные   #Природа  
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