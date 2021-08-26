Перепись станет одним из механизмов более качественного планирования бюджета – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В независимом Казахстане первая национальная перепись населения состоялась в 1999 году, вторая - в 2009 году. Согласно решению Высшего совета по реформам при Президенте РК, осенью текущего года состоится третья национальная перепись населения. О том, насколько важны данные, получаемые при переписи населения, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская.

Эксперт отметила, что перепись населения – это часть всемирного переписного раунда, в котором участвуют многие развивающиеся и развитые страны. Перепись населения – сложное, масштабное, а также дорогостоящее мероприятие, расходы на которое от раунда к раунду растут. Все чаще встает вопрос: «Насколько оправданы данные расходы?», и каждый раз статистикам приходится доказывать необходимость переписи. В 2020 году в 50 странах мира было запланировано проведение всеобщей переписи населения. Пандемия и введение карантинных мер поставили под угрозу ее проведение. Казахстан, а также Россия, Армения, Израиль, Кыргызстан, и многие другие, перенесли сроки переписи на 2021 год.

«Рассмотрим пять фактов о предстоящей переписи населения в Казахстане, которые позволят понять, почему же эти данные так важны для страны. Первое – перепись населения является основой для национальной статистической системы. Для развития статистической службы, точности ее расчетов и построения прогнозов перепись населения крайне необходима. Во-первых, на основе результатов переписи строится ежегодная оценка численности населения с учетом естественного движения населения, внутренней и внешней миграции. Во-вторых, выявленные характеристики населения – демографические, социально-экономические, – формируют генеральную совокупность, которая является основой для проведения других исследований – выборочных обследований рынка труда, уровня жизни, доступности услуг здравоохранения и образования и других», – сказала А.Альшанская.

Второй факт, приведенный экспертом, это внедрение цифровых технологий. Новшествами предстоящей переписи являются внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Помимо классического личного опроса переписчиками, будет проведен интернет-опрос граждан. Кроме того, для ускорения опроса и повышения качества собранных данных интервьюеры вместо бумажного опросника будут использовать электронные планшеты. К примеру, в 2011 году интернет-перепись была проведена в Эстонии и показала свою успешность. Из общего числа подлежащих переписи населения 67% использовали Интернет, а остающаяся одна треть была опрошена лично.

«Третье – традиционный формат проведения опроса. По данным Европейской экономической комиссии ООН, из 48 стран-участниц 46%, в том числе и Казахстан, используют традиционную технологию проведения переписи. Данные, в этом случае, один раз в пять или десять лет собираются на местах посредством сплошного наблюдения и дают «срез» всего населения на конкретный момент времени. Все больше стран мира, ввиду большой нагрузки на респондентов и значительных организационных затрат, отходят от классического формата опроса населения и применяют другие методы проведения переписи. Например, регистровый метод, который основывается на ежегодном сборе информации из уже существующих баз данных, – адресная информация, демографические данные, сведения о доходах и так далее – применяется в ряде скандинавских стран. Также в мировой практике применяются комбинированные переписи населения, для которых используются данные из регистров в сочетании с полномасштабным наблюдением на местах либо специальным выборочным обследованием – в Германии, Польше и других странах», – сказала А. Альшанская.

По ее словам, с точки зрения оптимизации бюджетных расходов и повышения качества данных, в долгосрочном периоде имеет смысл пересматривать подходы к проведению переписей населения, а также совершенствовать систему административного учета и доступа к информационным технологиям.

Четвертый фактор, по мнению А.Альшанской, это более точный и подробный «портрет» страны.

«Стоит отметить, в стране действуют различные системы административного учета граждан – Электронное правительство, база данных ЕНПФ, ОСМС, МВД РК. Однако перепись позволяет не только узнать точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах. К примеру, по сравнению с переписью 2009 года переписной лист был значительно расширен. Так, для формирования полной картины занятости интервьюерами будут заданы вопросы, касающиеся средств, на которые живут граждане страны: заработная плата, доход от самозанятости, пенсия, стипендия, различные пособия. Также затронута тема миграции и будут уточнены вопросы о планах переезда из страны», – сообщила эксперт КИСИ.

В заключение, как пятый факт, определяющий важность предстоящей переписи, А. Альшанская отметила, что данные переписи станут фундаментом для разработки программ развития страны.

«Последняя перепись населения в Казахстане прошла 10 лет назад, и с того времени состав населения и его потребности заметно поменялись. Для государственного аппарата перепись станет одним из механизмов более качественного планирования бюджета всех уровней, расчета показателей для оценки нуждаемости в социальной инфраструктуре и дополнительных мерах поддержки, а также разработки прогнозов развития страны. Так, анкета безработных, которая включена в опросник, поможет узнать число реально нуждающихся в трудоустройстве и количество необходимых новых рабочих мест», – отметила А. Альшанская.