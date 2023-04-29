Перепись океана: ученые ищут новые виды рыб и морских животных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ocean Census или «Перепись океана» — проект, в рамках которого ученые со всего мира ищут новые виды рыб и морских животных. Исследователи пытаются работать максимально быстро, пока чрезмерный отлов рыбы и глобальное потепление не привели к гибели целых популяций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Группа ученых и исследователей со всего мира задалась целью за следующие десять лет найти по меньшей мере 100 тысяч ранее неизвестных морских видов — прежде чем чрезмерный отлов рыбы и глобальное потепление приведут к вымиранию целых популяций.

Инициативу назвали «Перепись океана». Её организовали японский фонд Nippon и британский институт морских исследований Nekton.

«Мы пытаемся перегнать время. Глобальное потепление, океан теряет кислород, он окисляется, и в результате мы теряем виды. Если этот процесс продолжится, мы столкнемся с еще одним крупным вымиранием в океане и потеряем большую часть»древа жизни«», — говорит научный директор Ocean Census Алекс Роджерс.

«Перепись океана» станет крупнейшей в истории программой по поиску до сих пор неизвестной морской жизни. В её рамках будут организованы десятки экспедиций. Ожидается, что проект заложит основу для научного партнерства в области океанов между учеными со всего мира.