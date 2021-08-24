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Перепись населения: зашифрованная информация будет передаваться на центральный сервер

24 Августа 2021 10:56
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Перепись населения: зашифрованная информация будет передаваться на центральный сервер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов сообщил о способах передачи данных при переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вся зашифрованная информация, получаемая от граждан при проведении переписи, передается на центральный сервер Бюро национальной статистики через защищенные каналы связи. В рамках обеспечения бесперебойной работы онлайн-переписи организована резервная площадка», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

В период проведения переписи населения передача зашифрованных данных на центральный сервер переписи будет осуществляться:

- при наличии сети напрямую с планшета на сервер,

- с плохим покрытием сетью сотовой связи - в режиме офлайн посредством ЕТС ГО (Единой транспортной среды государственных органов), к которой подключены местные исполнительные органы.

- Кроме того возможна отправка данных по IP VPN (локальная сеть), к которой подключены все территориальные органы статистики.



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#Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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