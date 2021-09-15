Перепись населения: зачем в анкете вопрос о количестве живых детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов прокомментировал формулировку вопроса «количество живых детей» в анкете переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй вопрос по количеству живорожденных – это очень важный показатели, которые нам дают косвенно, мы через этот вопрос получаем данные о детской и младенческой смертности, которые в демографическом прогнозировании составляют очень важную часть. Поэтому этот вопрос всегда задавался и здесь присутствует. Мы должны динамический ряд выстроить, чтобы наши демографические прогнозы были более качественными», - объяснил Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

Ранее он прокомментировал возможность внесения изменения в анкеты переписи населения.

«В целом, 91 вопрос – это не означает, что каждый гражданин должен отвечать на все эти вопросы. Во-первых, вопросник, который относится к иностранцам, не заполняется нашими гражданами. Во-вторых, вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму либо являются самозанятыми», - сказал Нурболат Айдапкелов.