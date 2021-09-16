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    18:48, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения: зачем нужны вопросы по жилищным условиям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов прокомментировал необходимость наличия вопросов по жилищным условиям в анкетах переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь перейдем непосредственно к вопросам, которые были в широком обсуждении. К примеру, люди интересовались, зачем нужны вопросы по жилищным условиям. В частности, из чего сделаны стены и т.д. начнем с того, что раунд, объявленный ООН, называется «Перепись населения и жилищного фонда». В рамках данной переписи планируется получить полную информацию для дальнейшего анализа жилого фонда конкретного населенного пункта, района, области, страны в целом. Данного рода вопросы задавались и в предыдущих переписях населения», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

    По его словам, ответы на эти вопросы позволят выстроить динамический ряд по изменению показателя.

    «Итоги переписи 2021 года позволят проанализировать актуальность и достоверность сведений содержащихся в ИС «Статистический регистр жилищного фонда»: выявить жилые объекты и условия проживания в них, объекты не зарегистрированные в ГБД «Регистр недвижимости»; пустующие или бесхозные дома; физически выбывшие дома, но имеющие юридически регистрационные сведения», - отметил спикер.

    «Учитывая актуальность и интерес со стороны пользователей, а так же отсутствие информации в административных источниках, были добавлены вопросы по отоплению, за счет возобновляемых источников энергии. В целом вопросы данного переписного листа соответствуют рекомендациям Конференции европейских статистиков», - заключил Н. Айдапкелов.


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    Перепись населения Общество
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