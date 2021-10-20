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    21:05, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения в СКО: интервьюерам не открывают двери

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов призвали жителей региона пройти перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата глава региона отметил, что перепись населения проводится один раз в 10 лет и играет ключевую роль в государственном управлении.

    «По нашей области перепись прошли около 300 тысяч человек, в том числе 173 тысяч в режиме онлайн. Задействованы более 500 интервьюеров. Переписному персоналу приходится ежедневно сталкиваться со сложностями. Жители не открывают двери, не передают номера уведомлений о прохождении переписи онлайн. Все должны понимать ответ и важность кампании. Она проходит раз в 10 лет. Во многих странах это единственные документ, который позволяет создать единый портрет страны. Источником информации выступает само население. Полученные демографические и социально-экономические данные будут использоваться для экономического прогнозирования, разработки социальных программ, определения развития других сфер. Все делается для улучшения жизни. Призываю всех пройти перепись. От вашего участия зависит многое, в том числе будущее вашей семьи и детей», - сказал К. Аксакалов.

    Перепись населения продлится до 30 октября.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Перепись населения Общество
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