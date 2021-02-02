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    11:37, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Перепись населения в Казахстане проведут в октябре 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет проведена национальная перепись в этом году. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно решению Высшего совета по реформам при Президенте, национальная перепись будет проведена в текущем году. Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса», - сказал Кайрат Келимбетов.

    Было отмечено, что теперь сбор данных о населении будет проводиться двумя способами.

    «Первым способом является проведение интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам, вне зависимости от места нахождения, самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Второй, традиционный сплошной обход с соблюдением необходимых санитарных норм, будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Планируется проведение этих мероприятий в октябре», - пояснил Кайрат Келимбетов.

    По его словам, нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе, которые потом будут переданы в школы в соответствующих регионах.

    «Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября. В целях реализации плана мероприятий по проведению национальной переписи, разработан и направлен на согласование в заинтересованные госорганы и акиматы областей проект распоряжения Премьер-Министра о создании специальной комиссии под председательством первого заместителя Премьер-Министра Смаилова. Первое заседание специальной комиссии предлагаем провести 10 февраля», - добавил Кайрат Келимбетов.



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