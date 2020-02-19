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Перепись населения: свыше тысячи человек трудоустроят в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе Национальной переписи населения больше тысячи человек трудоустроят в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Перепись пройдет в электронном виде. Для этого было приобретено 27 тысяч планшетов. В настоящее время в Атырауской области проживает примерно 645 000 человек. Мы намерены нанять 1068 человек для проведения переписи населения», - рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Нурболат Айдапкелов.
По его информации, на время проведения переписи будет работать специальный сайт. То есть каждый человек может принять участие в переписи, ответив на вопросы анкеты сайта sanaq.gov.kz. Это ключевая особенность переписи этого года.
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