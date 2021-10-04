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    14:53, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения проводится в колониях Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Осужденные, отбывающие сроки в Павлодарской области, будут проходить перепись населения одновременно со всеми казахстанцами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Там рассказали, что департаментом статистики региона и ДУИС подготовились к переписи спецконтингента. Сотрудники колоний прошли обучение. После этого им выдали планшеты, в которые и будут водиться данные каждого осужденного.
    «Вносить в базу данные каждого осужденного будут сотрудники отдела специального учета, при желании заключенный может пройти перепись самостоятельно в присутствии администрации учреждения. Для этого будет выделен специальный кабинет, в который в порядке очереди будут заходить с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм», – добавили в ведомстве.
    Для тех, кто состоит на учете службы, для прохождения переписи населения установят планшеты в здании пробации. Инспекторы службы пробации будут оказывать методическую поддержку и содействие тем, кому это будет нужно.

    «При прохождении регистрации осужденному будет предложено пройти перепись прямо у нас. Ведь зачастую у них на это нет времени, а у нас будут созданы для этого условия», - прокомментировал начальник службы пробации Павлодара Асет Мынжасаров.

    В Павлодарской области расположены пять колоний, две из которых - колонии-поселения.

    Теги:
    Пенитенциарная система Перепись населения Павлодарская область
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