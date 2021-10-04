Перепись населения проводится в колониях Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Осужденные, отбывающие сроки в Павлодарской области, будут проходить перепись населения одновременно со всеми казахстанцами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Там рассказали, что департаментом статистики региона и ДУИС подготовились к переписи спецконтингента. Сотрудники колоний прошли обучение. После этого им выдали планшеты, в которые и будут водиться данные каждого осужденного.

«Вносить в базу данные каждого осужденного будут сотрудники отдела специального учета, при желании заключенный может пройти перепись самостоятельно в присутствии администрации учреждения. Для этого будет выделен специальный кабинет, в который в порядке очереди будут заходить с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм», – добавили в ведомстве.

Для тех, кто состоит на учете службы, для прохождения переписи населения установят планшеты в здании пробации. Инспекторы службы пробации будут оказывать методическую поддержку и содействие тем, кому это будет нужно.

«При прохождении регистрации осужденному будет предложено пройти перепись прямо у нас. Ведь зачастую у них на это нет времени, а у нас будут созданы для этого условия», - прокомментировал начальник службы пробации Павлодара Асет Мынжасаров.

В Павлодарской области расположены пять колоний, две из которых - колонии-поселения.