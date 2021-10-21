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    17:23, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения прошли более 64% костанайцев

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов призвал жителей региона активнее участвовать в национальной переписи населения. На сегодня более 64% костанайцев ответили на вопросы переписи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «До завершения переписи населения остается всего 9 дней. На сегодня по области охвачено около 555 тыс человек, или 64,5% населения, в том числе онлайн перепись прошли более 255 тыс человек. Задействовано более тысячи интервьюеров, - сказал аким области. - Остается не так много времени, однако есть факты по переписному персоналу. В своей работе им приходится сталкиваться со сложностями со стороны населения. Жители игнорируют работу интервьюеров, не передают номера уведомлений о прохождении онлайн переписи и препятствуют разными способами.

    Каждый из вас должен понимать всю ответственность и важность процедуры, которая проходит раз в 10 лет».

    Перепись населения, по словам А. Мухамбетова, занимает ключевую роль в государственном управлении. А проведение очередной переписи позволит получить широкий круг демографической и социально-экономической информации.

    «Итоги переписи будут использоваться для экономического прогнозирования, для разработки социальных программ, определения вектора развития строительства и других сфер. Призываю всех жителей области принять активное участие в переписи. На сегодняшний день в области ведутся массовые разъяснительные работы, а также открыты 145 инструкторских участков, где можно пройти перепись. Призываю не дожидаться прихода персонала домой, а прийти в инструкторский участок и заполнить свои данные»,- заключил Архимед Мухамбетов.

    Теги:
    Перепись населения Регионы Казахстана Костанайская область Общество
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