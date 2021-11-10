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Перепись населения: около 60% граждан Казахстана было опрошено очно

10 Ноября 2021 11:11
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Перепись населения: около 60% граждан Казахстана было опрошено очно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин высказался о завершении переписи населения в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальная перепись населения прошла в непростых эпидемиологических условиях. Тем не менее, данное масштабное мероприятие было организовано достаточно качественно. Около 60% населения было опрошено очно. Впервые перепись в стране проводилась в электронном виде», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, свыше 40% населения приняло участие в переписи, самостоятельно заполнив электронные переписные листы на сайте sanaq.gov.kz.

«Предварительные итоговые результаты будут подведены после всех проверок в конце декабря. В этой связи, хочу поблагодарить всех граждан республики за активное участие в этой важной акции. Особая благодарность за большую проведенную работу сотрудникам Бюро национальной статистики и всем привлеченным к этой кампании 25 тысячам человек», - отметил Премьер-Министр.

«Вместе с тем, перед Бюро национальной статистики стоит немаловажная задача по качественной обработке полученных данных переписи. В этой связи, необходимо согласно утвержденному Плану мероприятий сформировать окончательные итоги и опубликовать их в установленные сроки», - заключил А. Мамин.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводилась в третий раз.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Общество   #Демография   #Перепись населения   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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