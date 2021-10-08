Перепись населения: Около 1500 интервьюеров проводят подомовой обход граждан в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается традиционный сплошной подомовой обход граждан интервьюерами в рамках переписи населения 2021 года. Эта работа продлится до 30 октября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Всего в третьей по счету переписи населения для страны в Нур-Султане задействовано порядка 1500 интервьюеров-счетчиков.

«Провожу перепись населения в Сарыаркинском районе. Чтобы убедиться в том, что я действительно интервьюер, люди в основном просят показать паспорт интервьюера, предоставить код интервьюера, который можно проверить на сайте sanaq.kz», - рассказал столичный интервьюер Тынабек Аманбаев.

Пенсионер Раиса Коновалова считает, что каждый гражданин должен предоставить все достоверные данные для актуализации информации о населении, его численности и других параметров.

«Перепись населения – это обязательно. Потому что это третья перепись населения в Казахстане по счету, прошло много времени, много изменений произошло в экономике, демографическая ситуация совершенно другая сложилась. Необходимо знать, кто живет, сколько нас, кто мы такие, работаем ли, в каких условиях мы живем в конце концов. Убеждена, что результаты переписи покажут необходимость реализации каких-то, возможно, государственных программ по улучшению и расширению жилищного строительства. Также регистрируют количество трудоспособного населения, это покажет, достаточно ли у нас рабочих мест. Поэтому перепись населения, я считаю, сейчас обязательна, и в этом назрела необходимость», - отметила Раиса Коновалова.

Напомним, тем, кто прошел перепись в онлайн-режиме, необходимо показать интервьюеру полученное SMS-уведомление или электронное уведомление о прохождении переписи. Всем переписанным респондентам при подомовом обходе интервьюеры выдадут справки о прохождении переписи, которые необходимо сохранить до завершения мероприятий.

В дополнение с целью проверки охваченного населения и достоверности данных с 1 по 7 ноября 2021 года будет проведен контрольный обход респондентов.

Вся собранная во время переписи населения информация гарантируется конфиденциальностью данных и будет использована только в обобщенном виде. В период проведения Национальной переписи населения работает единый колл-центр 1446, звонки бесплатные.