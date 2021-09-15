Перепись населения: о безопасности данных рассказали в Бюро нацстатистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов объяснил выбор ведомства в пользу компании BTS и приложения «Aitu» для переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень хороший вопрос, приложение «Aitu» – это собственная разработка компании BTS. Они с таким предложением к нам вышли, чтобы люди могли через них приложение зайти пройти онлайн перепись. Этот вопрос чисто на добровольной основе и государство за это ни одной копейки не заплатило», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что мобильное приложение «Aitu» лишь играет роль передающего информацию звена.

«То есть, там информация о данных, которые заполняет человек, там не сохраняется. Оно автоматом переносится сразу ж на сервера бюро. Второй вопрос, они также как и наша система полностью прошли сертификацию тестирования безопасности в государственной технической службе. Поэтому здесь никаких вопросов я думаю, не должно быть по части безопасности», - заключил спикер.