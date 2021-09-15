Перепись населения – не нужно отвечать на все вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов прокомментировал возможность внесения изменения в анкеты переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, 91 вопрос – это не означает, что каждый гражданин должен отвечать на все эти вопросы. Во-первых, вопросник, который относится к иностранцам, не заполняется нашими гражданами. Во-вторых, вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму либо являются самозанятыми», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он продолжил свою мысль.

«Вопросы, относящиеся к женщинам, не задаются мужчинам. Также есть возрастные ограничения; например, вопросы по рождаемости и брачности задаются с 15 лет, по трудовым отношениям задаются с 14 лет. Это предусмотрено законодательством. Поэтому здесь уже все эти моменты учтены в системе. Никаких изменений мы вносить не планируем. Потому что анкета утверждена, и мы по ней работаем», - заключил Н. Айдапкелов.



