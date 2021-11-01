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    15:40, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения: контрольный обход респондентов начался в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, то есть 1 ноября стартовал контрольный обход в рамках переписи населения. Данный этап продлится до 8 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    Для обеспечения полноты учета населения и проверки достоверности качества данных при проведении переписи населения 2021 года проводятся контрольные мероприятия. Функции контроля позволяют убедиться в том, что каждое жилище посещено интервьюером и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов.

    Инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами в течение 7 дней после завершения переписи населения проводят контрольный обход респондентов с охватом 10 % жилищ на каждом счетном участке.

    По состоянию на 1 ноября переписью населения охвачено 19 450 179 человек, или 100,2% от населения страны (на 1 августа население страны составляло 19 029 507 человек).

    Напомним, что в рамках мероприятия помимо постоянно проживающих в стране граждан, переписывается и временно отсутствующее в стране население: командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи), выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе «Болашак» и по обмену, туристы и граждане, временно выехавшие за пределы страны по разным причинам, временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

    Согласно методологии проведения переписи населения по итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению. Что означают эти категории, пояснили в Бюро.

    Под «наличным населением» подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населенном пункте в период проведения переписи. В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. То есть, здесь учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе и т. д., а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

    В категории «постоянное население» отразятся помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие - это выехавшие на определенный период за пределы населенного пункта, в котором проживают. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе либо для иных целей.

    Отмечается, функция онлайн-переписи также доступна до 8 ноября. Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu.

    Основной этап переписи населения з авершен . До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход, сообщили в Бюро.


    Теги:
    Перепись населения Другие государственные органы Астана Главная Общество Статистика
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