+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перепись населения: какие регионы отстают от графика работ

24 Августа 2021 11:40
Поделиться:
Перепись населения: какие регионы отстают от графика работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил темпы подготовки к переписи населения в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин дал поручения по организации переписи населения
Что даст перепись населения, рассказали в Правительстве На 25% увеличатся ненефтяные поступления в госбюджет в 2022 году Перепись населения: Бюро нацстатистики просит помощи Правительства

«Подготовка к предстоящей переписи населения некоторыми регионами недостаточно проработана. Четко налажена работа акиматами Алматы и Нур-Султана, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, недостаточные темпы работы у акиматов Мангистауской, Актюбинской областей и города Шымкента.

«Акимам регионов взять на личный контроль ход подготовки к переписи населения», - заключил Премьер.

Ранее, А. Мамин рассказал об ожидаемых результатах от предстоящей переписи населения. «По результатам переписи будет получен широкий круг показателей, которые являются наиболее точными данными и основой для анализа ситуации в стране, прогнозирования и принятия соответствующих решений. Поэтому крайне важно участие в переписи каждого гражданина нашей страны», - отметил Премьер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Регионы   #Общество   #Перепись населения  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Аскар Мамин дал поручения по организации переписи населения
Что даст перепись населения, рассказали в Правительстве
На 25% увеличатся ненефтяные поступления в госбюджет в 2022 году
Перепись населения: Бюро нацстатистики просит помощи Правительства
Популярное
1 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
2 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Читайте также
Что даст перепись населения, рассказали в Правительстве
Перепись населения: Бюро нацстатистики просит помощи Правительства
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив