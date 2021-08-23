Перепись населения: как будут защищены личные данные казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте статистики Алматы рассказали о предстоящей переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проведением национальной переписи Республики Казахстан, граждане нашей страны вполне обоснованно беспокоятся о конфиденциальности личных данных, а также о личной безопасности при посещении их домов интервьюерами. Интервьюер, который придет в Ваш дом, будет иметь соответствующее заверенное печатью удостоверение, планшет с мобильным приложением, а также шарф и портфель с символикой Национальной переписи 2021. Дополнительную информацию об интервьюере можно посмотреть на сайте www.sanaq.gov.kz, где будет опубликован список по республике с указанием фамилии, имени и отчества интервьюера и номера его удостоверения», - сообщили в департаменте.

Кроме того, для жителей Алматы и других регионов работает бесплатная телефонная справочная по вопросам переписи 1446.

Согласно Закону РК «О государственной статистике» Статья 21. П.4. национальные переписи, все сведения, полученные в ходе национальных переписей, относятся к первичным статистическим данным и не должны быть использованы в целях подчинения имущественного и морального вреда физическому и юридическому лицу, затруднения реализации их прав и свобод.

Согласно Закону все сотрудники, работающие по проведению переписи, подписали документы о неразглашении конфиденциальной информации и несут персональную ответственность за конфиденциальность полученных данных.

При проведении национальной переписи, все первичные статистические данные представляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе. Информация, полученная от респондентов, нигде не публикуется, так как полученные данные шифруются и под специальным кодом поступают на сервер Национального Бюро Статистики РК. Благодаря этому личные данные респондентов остаются конфиденциальными. Из базы данных переписи берется только общая информация по численности, полу, возрасту, месту проживания населения того или иного региона.