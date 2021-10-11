Перепись населения: как будут защищаться персональные данные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В истории независимого Казахстана в третий раз проводится перепись населения. По последним данным в процесс были вовлечены свыше 6 млн человек, а по онлайн переписи лидируют Туркестанская и Кызылординская области. В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» официальной представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубеков рассказал о том, как будут защищаться персональные данные казахстанцев, входят ли в перепись иностранные граждане и куда будут переданы 20 тысяч планшетов интервьюеров.

- Одной из главных особенностей текущей переписи населения является то, что она проводится и в онлайн формате. Пока в онлайн перепись были вовлечены свыше 6 млн человек. Как вы оцениваете этот показатель? Какой регион проявляет наибольшую активность?

– С момента обретения Независимости в третий раз проводится перепись населения, и в этом году она отличается тем, что впервые используются цифровые технологии для онлайн переписи. По последним данным, по республике свыше 6 млн человек прошли онлайн перепись, с 1 октября 400 тысяч человек приняли участие в традиционной переписи и ответили на вопросы интервьюеров. Что касается активности регионов, по количеству населения, вовлеченных в процесс, лидирует Туркестанская область. Здесь свыше 902 тысяч человек прошли онлайн перепись. В регионах проживает разное количество людей, поэтому в процентном соотношении на первом месте находится Кызылординская область, здесь свыше 50 % населения прошли онлайн перепись.

- В этом году на проведение переписи населения было выделено 9 млрд тенге. В этой связи способствовала ли онлайн перепись уменьшению расходов?

– Можем отметить, что значительно оказала влияние. Потому что, если рассматривать перепись 2009 года, в некоторых источниках указывалось, что было потрачено 1,44 млрд долларов, однако эти цифры не соответствуют действительности. В 2009 году было потрачено 6,5 млрд тенге. В 2009 году на одного человека расходовалось 2,6 долларов. А по текущему курсу, учитывая численность населения, на одного человека расходуется 1,1 доллар. По этим показателям, расходы уменьшились в три раза. В первую очередь, это стало возможным благодаря цифровизации. Учитывая то, что в текущем году планируем вовлечь свыше 32 тысяч интервьюеров, их заработная плата составляет 4,7 млрд тенге. То есть, половина средства уходит на заработную плату интервьюеров. А в 2009 году, привлекалось в три раза больше интервьюеров. Эффективность цифровых технологий в том, что они дают возможность оперативно собирать информацию и уменьшить влияние человеческого фактора. К примеру, с 1 октября интервьюеры используют только планшеты при заполнении данных. А до этого опыта интервьюеры использовали бумаги, только потом все эти данные вносили в компьютер. А данные из планшета сразу же загружаются в центральный сервер.

-Как могут принять участие в переписи казахстанцы, проживающие за рубежом? Какие данные у них собирают? Допустим, какое место проживания они должны указывать?

- При прохождении онлайн переписи обязательно следует указать место проживания, в переписи отражаются адреса на территории Республики Казахстан. То есть, они должны указать постоянное место проживания в Казахстане. Они же временно находятся за рубежом, есть и те, кто обучается по программе «Болашак», есть дипломаты. Где они будут проживать по возвращению в страну, тот и адрес нужно указать. Конечно, наши дипломаты за рубежом не могут обходить дома. Тем не менее, в связи с переписью населения есть алгоритмы, совместно принимаемые с Министерством иностранных дел РК. Ответственные сотрудники из каждого дипломатического корпуса проходят специальное обучение по проведению переписи, также объясняют своим коллегам о путях прохождения онлайн переписи. Казахи, проживающие за рубежом, тоже могу пройти онлайн перепись. Если не будет такой возможности, можно обратиться за помощью к ответственному сотруднику в местное консульство или посольство.

- В этом году перепись включает 91 вопрос. В этой связи будут ли задаваться разные вопросы женщинам, детям, мужчинам в соответствии с полом и возрастом?

– Действительно, это не означает, что граждане должны отвечать на все вопросы. Среди них есть предназначенные только для женщин, только для хозяев дома или граждан, временно приехавших из-за рубежа. В онлайн переписи, в первую очередь, нужно заполнить данные о себе, а потом о членах семьи. Например, в вопросе о состоянии дома вы отвечаете, как хозяин, а остальные члены семьи не отвечают на него. То есть, респонденты, которых вы подключили, отвечают на вопрос касательно личных данных в третьей колонке. По нашим расчетам, на сегодняшний день один человек ответил примерно на 50 вопросов. Этим хотел сказать, что необязательно отвечать на все 91 вопросов.

– А жители должны ли отвечать на все вопросы интервьюера при традиционной форме переписи? Могут ли они отказаться озвучивать некоторые данные?

– Здесь внедрена система логического контроля формата. То есть, она следит за тем, чтобы ответы не противоречили друг другу. Например, касательно государственного языка вопрос звучи так: «Сколькими языками вы владеете?». Условно можно обозначить казахский, русский, английский, в целом до 7 языков. Последующий уточняющий вопрос звучит: «Вы владеете государственным языком и используете ли его в повседневной жизни?». Если в первом вопросе вы ответите, что владеете казахским языком, а в последующем у вас будет отрицательный ответ, система не допустит вас к следующему вопросу. Будет выдавать знак, что нужно исправить ответ на первый вопрос или подкорректировать второй. Это учитывается системой логического контроля формата, она обеспечивает согласованность полученных данных. Также, если человек приступил к прохождению переписи населения, должен ответить на все указанные вопросы. Это не означает, что мы принудительно запрашиваем персональные данные и передаем третьим лицам. Эти данные используются только для статистической обработки, другим не будут доступны ваши личные данные. Это гарантировано законом и обеспечено мероприятиями по безопасности в информационных системах. После оглашения итогов статистических данных, ваши личные данные отражаться не будут, станет известной только общая ситуация по вашему возрасту, полу, окружению. Не будут афишированы личные данные одного человека. Следует это понять. Жители должны ответить на все вопросы, предложенные в переписи населения. Однако, как я указал выше, одному человеку не придется отвечать на все 91 вопросов.

– С 1 октября интервьюеры начали опрашивать жителей в традиционном формате переписи. В какое время суток они могут прийти к горожанам? Существует ли определенный график работы интервьюеров?

– Рабочий график составляется самими интервьюерами, потому что днем многие на работе. Если человека не окажется дома, интервьюер оставляет бумагу со своими данными о том, что пришел по определенному вопросу по переписи населения. Если никто не перезванивает интервьюеру, после обхода своей территории, снова стучится в дома к тем, кто в прошлый раз не ответил. Что касается графика работы, в административном кодексе есть правило касательно того, что нельзя беспокоить граждан в будние дни после 22:00, а в выходные дни – после 23:00 часов. Интервьюеры обходят дома только до этого времени. Они вовлечены в процесс, чтобы охватить то население, которое не проходило онлайн перепись. Интервьюером можем быть человек безработный или который находится на трудовом отдыхе. У них есть возможность дополнительного заработка. Самое главное требование – должно исполниться 18 лет, должен быть привитым в соответствии с эпидситуацией. Они должны уметь налаживать контакт с людьми, работать с компьютером, планшетом. Они проходят специальное обучение. Помимо этого, Бюро предоставляет специальные защитные средства интервьюерам. Они должны пользоваться антисептиком, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

– Будут ли применяться способы отслеживания или наблюдения маршрута интервьюеров по навигации, чтобы проверить все ли дома они обошли?

– Если установить навигацию к планшету, нужно будет подключить бесперебойный интернет. А операторы связи предоставляют только безопасную сеть, по ней данные поступают в центральную базу. Таким образом, предусматривается обеспечение информационной безопасности. В случае возникновения каких-либо проблем при проведении переписи населения, об этом сообщают инструкторы-наблюдатели. Если вопрос на этом уровне не решается, можно обратиться в отдел статистики. То есть, контролируется весь рабочий процесс.

– Министр образования отмечал, что будут привлечены к ответственности и оштрафованы те, кто привлекал учителей к проведению переписи. Были ли подобные случаи? Куда могут обратиться граждане по возникшим вопросам и жалобам?

– Мы никого не принуждаем. Если человек в качестве дополнительного заработка захотел поработать в этом процессе, не ограничиваем в этом. Но никого принуждения нет. Бюро по статистике направило письма в государственные учреждения. В них прописано: «Перепись населения – это значимое событие, его можно пройти в режиме онлайн и в традиционном формате, просим вас объяснить сотрудникам о важности процесса». По возникшим вопросам и жалобам следует обратиться в Трудовую инспекцию, в правоохранительные органы. Этот вопрос не в полномочиях Бюро по статистике. Бюро оказывает только консультативную помощь. Для этого можно позвонить по номеру 1446.

– Около 20 тысяч интервьюеров будут обходить дома. Что станет с этими 20 тысячами планшетами после завершения переписи населения?

– Что касается планшетов, большинство останется в департаментах статистики. Потому что они необходимы для проведения исследовательских работ департамента. Также заключены предварительные договоренности о передаче большей части планшетов школам и больницам.

- В завершение беседы давайте остановимся на значимости проведения переписи населения. Способствуют улучшению качества жизни населения ответы на все 91 вопросов?

– Многие под переписью понимают пересчет населения. Это событие имеет международное значение. Этот процесс проводится не только в нашей стране, а в рамках раунда Генеральной Ассамблеи ООН, объявленном в 2020 году. Под переписью мы понимаем источник сведений, благодаря которому можно спрогнозировать, в каком направлении движемся, как меняется жизнь населения. Вопросы охватили сферы демографии, экономики, социального положения. На основе всех вопросов будет сформирована база данных для того, чтобы государственные органы выстроили стратегический план для дальнейшей работы. Представители бизнеса тоже могут увидеть картину о своих потребителях. Мы узнаем, каких кадров не хватает в определенном регионе, какие профессии следует там развивать, то есть можно составить свой бизнес план. Эта информация будет полезной также для научных институтов и общественных организаций. Объективность и достоверность сведений необходима не только для проведения исследований в определенной сфере, но и для принятия конкретных мер. Жители могут указать, что для них важно и необходимо, на основе их ответов будут приняты меры.

- Спасибо за беседу!