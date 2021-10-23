Перепись населения досрочно завершена в одном районе Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Балхашском районе Алматинской области завершена перепись населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

«По состоянию на 1 августа в районе, по официальным данным, проживал 29791 человек. По итогам сплошного обхода и онлайн-опроса количество жителей составило 29796 (100,02%). Из них 24286 прошли перепись в онлайн-режиме, а 5510 человек ответили на вопросы интервьюерам. Всего по району работало 30 интервьюеров», - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что в регионе активно ведется работа по переписи населения. Ожидается, что совсем скоро перепись завершится еще в одном районе области. В Сарканском районе на сегодня охват составил почти 96 процентов.

«Напомним, пройти перепись можно двумя способами. В удобное для вас время вы можете воспользоваться сайтом sanaq.gov.kz, порталом E-gov или мобильным приложением Aitu. Также с 1 октября интервьюеры начали подомовой обход», - отметили в Бюро национальной статистики, поблагодарили граждан за проявленную активность и еще раз призвали принять участие в переписи населения.



