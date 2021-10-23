РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Перепись населения досрочно завершена в одном районе Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Балхашском районе Алматинской области завершена перепись населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    «По состоянию на 1 августа в районе, по официальным данным, проживал 29791 человек. По итогам сплошного обхода и онлайн-опроса количество жителей составило 29796 (100,02%). Из них 24286 прошли перепись в онлайн-режиме, а 5510 человек ответили на вопросы интервьюерам. Всего по району работало 30 интервьюеров», - говорится в сообщении.

    В Бюро отметили, что в регионе активно ведется работа по переписи населения. Ожидается, что совсем скоро перепись завершится еще в одном районе области. В Сарканском районе на сегодня охват составил почти 96 процентов.

    «Напомним, пройти перепись можно двумя способами. В удобное для вас время вы можете воспользоваться сайтом sanaq.gov.kz, порталом E-gov или мобильным приложением Aitu. Также с 1 октября интервьюеры начали подомовой обход», - отметили в Бюро национальной статистики, поблагодарили граждан за проявленную активность и еще раз призвали принять участие в переписи населения.



    Теги:
    Перепись населения Общество Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!