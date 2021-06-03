Перепись населения: что нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК ответило на ключевые вопросы о Национальной переписи населения 2021 года в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

1. Для чего нужна перепись населения

Ценность предстоящей переписи в том, что она позволит узнать не только реальную ситуацию по населению Республики Казахстан, но и позволит спрогнозировать ситуацию по многим аспектам демографической, социальной и политической жизни. Исключительная значимость переписи населения для страны определяется в первую очередь тем, что благодаря всеобщему охвату и обширной программе – является безальтернативным источником разнообразной информации о населении не только в целом, но и каждой ее административно-территориальной единицы. Перепись населения является составляющей и неотъемлемой частью национальной статистической системы страны, основным источником данных о населении и его жилищных условиях.

Итоги переписи населения отражают экономические, демографические и социальные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период. Полученные в ходе переписи населения статистические данные служат основой наиболее объективного формирования бюджетов всех уровней.

Для планирования и развития экономики и бюджетных программ необходимы информационные данные переписи населения, которые помогут в развитии программ по строительству и распределению жилья, по демографическим и миграционным процессам, по образованию, здравоохранению, социальной сфере и созданию рабочих мест. Перепись населения дает полноценную картину о рабочих местах, трудовых ресурсах, а для бизнеса – важную и точную картину о конечном потребителе. Каждый гражданин, участвующий в национальной переписи населения, делает серьезный и ценный вклад в планирование и разработку социальных программ государства.



2. Кого будем переписывать и кто не подлежит переписи

При переписи населения 2021 года в Казахстане будут переписаны:

- граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно (обычно) проживающие на территории Республики Казахстан,

- граждане Республики Казахстан (включая находящихся вместе с ними членов их семей), находящиеся за границей со сроком 12 месяцев и более в связи с выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти Казахстана (дипломатический корпус) или с длительной служебной командировкой; на учебу (включая обучающихся по международной образовательной программе «Болашак»);

- иностранцы, лица без гражданства и граждане Республики Казахстан, место постоянного жительства которых находится в другой стране, но на момент учета населения временно (менее 12 месяцев) находящиеся на территории Республики Казахстан.

При переписи населения 2021 года в Республике Казахстан не подлежат переписи:

- граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие за рубежом;

- граждане Республики Казахстан, выехавшие за рубеж на работу или учебу на срок 12 месяцев и более (независимо от длительности отсутствия, превышающего 12 месяцев), за исключением студентов (магистрантов), обучающихся по международной программе «Болашак» и программам обмена студентами;

- иностранные граждане, работающие в дипломатических и других представительствах своих государств, иностранные военнослужащие и члены их семей.



3. Как будет проходить перепись населения и какие новшества будут использоваться

Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Теперь процесс сбора данных о населении будет проводиться двумя способами.

Первым способом является проведение интернет-опроса на специализированном сайте sanaq . gov . kz , который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Сайт будет доступен 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.

Второй, традиционный сплошной обход, будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных.

При данном способе предусмотрен автоматический ввод первичных данных и обработка их на республиканском уровне, тем самым обеспечивается более высокая эффективность в процессе сбора и обработки данных. Разработано мобильное приложение для планшета, позволяющее интервьюеру проводить опрос с учетом всех заложенных арифметико-логических контролей, применять классификаторы и справочники и по завершении опроса сразу отправлять полученные данные через VPN канал напрямую в общую базу данных.

Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября т.г. В дополнение, с целью проверки охвата и достоверности данных будет проведен контрольный обход 10% респондентов.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений.

4. Логотип и слоган переписи населения. Колл-центр и массово-разъяснительная работа

С целью придания фирменного стиля для проведения национальной переписи населения в 2021 году и для комплексной системы визуальной идентификации был разработан и утвержден логотип и слоган национальной переписи населения. Логотип предназначен для использования на реквизитах переписного персонала, билбордах, баннерах, в рекламных кампаниях, на канцелярских товарах, веб-сайте SANAQ, а также во всех соответствующих мероприятиях «Переписи населения 2021 года». Слоган переписи: Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!

В период проведения переписи в режиме онлайн было предусмотрено проведение консультаций населению по вопросам переписи по бесплатному единому номеру телефона Call-центра «1446» с мобильных и стационарных номеров. При обращении респондента в Call – центр по номеру 1446, в автоматическом режиме по определенным вопросам проводится распределение на соответствующие номера телефонов по регионам и Центрального аппарата БНС.

На 2021 год запланировано проведение массово-разъяснительной работы среди населения (подготовлено 16 информативных видеороликов на государственном и русском языках. Тематика подготовленных видеоматериалов включают в себя видеоролики о целях и результатах проведения национальной переписи, знакомство с интервьюером (как он выглядит), методах проведения переписи), набор и обучение переписного персонала, подготовка к обходу жилых и нежилых помещений и строений в каждом населенном пункте с целью уточнения адресов, фактического числа проживающего населения в них, а также проведения непосредственно самой переписи населения. Начаты работы по информационному сопровождению хода переписи населения (брифинги, пресс-релизы, еженедельные рассылки для СМИ, прямые эфиры на телевидении и радио), согласно Медиа-плану.



5. Опросники для проведения переписи населения

Основой для включения в переписные листы показателей послужили рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года. Также в целях сопоставимости подходов к определению показателей для включения в переписные листы при проведении национальных переписей населения раунда 2020 года на пространствах СНГ и ЕАЭС использованы методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ. Переписные листы состоят 87 вопросов: 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов.

В отличие от переписи 2009 года расширены вопросы по владению языками, брачному состоянию, рождаемости и занятости. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой* по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя особое внимание критериям инвалидности, пригодным для использования при проведении переписей населения.

Переписные листы: 1-ПП «Список проживающих и (или) пребывающих», 2-Ж «Жилищные условия» заполняются на все домохозяйство (семью), а переписной лист 3-И «Индивидуальный» заполняются на каждого члена домохозяйства (семьи).

Разработаны следующие переписные листы, справочно:

1-ПП «Список проживающих и (или) пребывающих», в данный списоквносятся постоянно проживающие в стране респонденты, входящие в состав домашнего хозяйства, включая временно отсутствующих и временно проживающих и (или) пребывающих. А также респонденты, на постоянной основе проживающие за рубежом, временно находящиеся на территории Республики Казахстан менее 12 месяцев.

2-Ж «Жилищные условия» описывает жилищные условия проживания каждого домашнего хозяйства.

3-И «Индивидуальный» заполняется на каждого респондента, входящего в состав домашнего хозяйства, постоянно проживающего в стране, включая временно отсутствующего и временно проживающего и (или) пребывающего.

4-В «Временно, менее 12 месяцев, находящиеся на территории Республики Казахстан» (иностранные граждане, лица без гражданства, граждане Республики Казахстан, на постоянной основе проживающие за рубежом) заполняется на каждого респондента постоянно проживающего за рубежом, но временно находящегося на территории Республики Казахстан

Основной переписной лист 3-И «Индивидуальный» состоит из 9 разделов:

1. Общие характеристики;

2. Этнокультурные характеристики;

3. Образование и грамотность;

4. Миграция;

5. Брачное состояние;

6. Рождаемость;

7. Занятость;

8. Источники средств существования;

9. Ограничение жизнедеятельности.

*- Вашингтонская группа по статистике инвалидности (WG) представляет собой городскую группу ООН, основной задачей которой является предложение международных показателей инвалидности, разработанных по этим вопросам.

6. Бюджет переписи населения. Оплата труда переписного персонала

Необходимый объем финансирования национальной переписи населения на 2018-2023 годы составляет 9,1 млрд. тенге, из которых на текущий момент освоены 3 397,6 млн. тенге, 470 млн.тенге предусмотрены в бюджете Бюро на 2021 год.

Справочно: закуп планшетов - 1 085,6 млн. тенге (27 412 шт.), шарфов и портфелей с логотипом переписи населения - 56,8 млн. тенге (по 30 255 шт.), разработка программного обеспечения, серверное и коммуникационное оборудование - 932,6 млн. тенге, автотранспорт - 475,4 млн. тенге (139 ед), компьютеры и орг.техника - 213,2 млн.тенге, тиражирование переписного инструментария - 52,3 млн. тенге, мебель и канц. товары - 100,6 млн.тенге, фонд оплаты труда внештатных сотрудников, оплата услуг интервьюеров - 444,2 млн.тенге, командировочные расходы - 20,0 млн.тенге, ГСМ - 16,9 млн. тенге.

В 2021 году в связи с увеличением МРП (применяемый для расчета оплаты труда переписного персонала и командировочных расходов), а также увеличением численности населения страны, при уточнении республиканского бюджета заявлены расходы на 5 230,1 млн. тенге и бюджетная заявка направлена в МФ РК.

Справочно: Бюджетная заявка на сумму 5 230,1 млн. тенге, в том числе: фонд оплаты труда внештатных сотрудников, оплата услуг переписного персонала - 4 259,3 млн. тенге, командировочные расходы - 338,3 млн. тенге, расходы на услуги связи и интеренет - 237,9 млн. тенге, расходы на аренду транспорта - 245 млн. тенге, расходы на обработку данных - 102 млн. тенге, прочие расходы - 47,6 млн. тенге.

Переписной персонал, привлекается в соответствии с Приказом министра МНЭ РК от 3 марта 2018 года № 92 «Об утверждении типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций в сферах государственной статистической деятельности и регулирования торговой деятельности».

С 1 января 2021 года в территориальных органах статистики во всех областных центрах и городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент созданы Отделы по подготовке и проведению переписи (далее – Отдел) в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Всего – 85 человек, с их разбивкой по регионам согласно численности населения.

С 1 мая 2021 года на районном, городском уровне - по трудовому договору привлекаются инструктора по подготовке и проведению национальных переписей – 997 человек (уполномоченные).

Для полевых работ 1 – этапа привлекаются инструктор-контролеры – 773 человек и интервьюеры – 5 405 человек, всего 6 178 человек и на 2 – этапе инструктор-контролеры – 3 267 человек и интервьюеры – 22 868 человек, всего – 26 135 человек, это временный переписной персонал, привлекаемые по Договору о возмездном оказании услуг.

Интервьюеру 1-го этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 83 000 тенге.

Интервьюеру 2-го этапа (переписчику) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 104 000 тенге.

Инструктор-контролеру 1-го и 2-го этаповпри полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 125 000 тенге.

Бюро проведены закупки 27 412 планшетных компьютеров KOUZONE MTK 6592 китайского производства на общую сумму 1 085,6 млн.тенге или 39 000 тенге за единицу, соответствующие требованиям технической спецификации с дополнительной гарнитурой, предусматривающей стилус, защитный чехол, защитное стекло, power bank.

7.Как выглядит интервьюер?

Интервьюер имеет:

1. Бейдж с удостоверением, где расположены:

* его фотография

* Фамилия, Имя, Отчество

* дата выдачи и срок его действия

* подпись руководителя и печать территориального подразделения статистики

2. Шарф синего цвета с логотипом переписи

3. Портфель синего цвета с логотипом переписи

4. Планшет с электронными переписными листами