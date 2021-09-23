Перепись населения: четверо мужчин указаны в базах данных как женщины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перепись населения помогла выявить проблемы в государственных базах данных. Об этом на брифинге заявил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает МИА «Казинформ».

«В процессе прохождения переписи населения был выявлен ряд некорректных данных граждан. Те, кто проходил перепись, наверно заметили, что при начальном этапе заполнения анкет, некоторые строки заполняются автоматически. Это ФИО, пол и другая информация, которая берется из государственных баз данных», - отметил Нурболат Айдапкелов.

В частности, пояснил он, выяснилось, что четверо мужчин указаны в базах данных как женщины. Три женщины указаны как мужчины.

«Этим людям рекомендовано обратиться в Центры обслуживания населения для изменения статуса», - заключил глава Бюро.