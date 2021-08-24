Перепись населения: Бюро нацстатистики просит помощи Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о проблемных вопросах в рамках переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все проблемные вопросы вынесены и рассмотрены на заседаниях специальной комиссии по проведению национальной переписи, возглавляемой первым заместителем Премьер-Министра РК А. Смаиловым. Для их решения даны протокольные поручения», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, Бюро нуждается в помощи касательно следующих вопросов:

1. По найму переписного персонала. На 2 этапе переписи необходимо набрать в 4 раза больше интервьюеров, чем в полевых работах 1 этапа, и в соответствии с этим требуется усилить работу МИО (местных исполнительных органов), Минтруда и социальной защиты населения по привлечению в интервьюеры из числа безработных и студентов, курируемых Минобразования и науки РК;

2. Обеспечение безопасности переписного персонала (МВД РК, МИО, БНС);

3. Вакцинации населения, в том числе вакцинации привлекаемого переписного персонала (МЗ РК, МИО, БНС);

4. Обеспечение помещениями с доступом к ЕТС ГО (единой транспортной среды государственных органов), так как в период полевых работ были предоставлены помещения в учреждениях образования в каникулярный период (МИО);

5. Решение вопроса по бесплатному проезду интервьюеров в общественном транспорте на период проведения переписи населения (МИО);

6. Необходимость усиления разъяснительной работы среди населения о целях, методах и порядке проведения переписи населения (МИОР РК, БНС, МИО).



