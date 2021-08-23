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Перепись-2021: Как будут считать жителей Карагандинской области

23 Августа 2021 13:15
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Перепись-2021: Как будут считать жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября стартует основной этап национальной переписи населения. Ход подготовки к важному для всей страны мероприятию обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Подготовительный этап переписи завершился 31 июня. Интервьюеры департамента статистики обошли все жилые и нежилые помещения. Они уточнили фактическое число проживающих в области. По предварительным данным, население региона составляет 1 млн 343 тысячи 598 человек.

«Уточнены адреса всех вошедших в списки для обхода 565 тысяч объектов переписи. При этом выявлены 19 тысяч по факту выбывших помещений (квартир), которые числятся в базе данных адресного регистра и не должны входить в число объектов для основного этапа переписи. Сейчас идет районирование для основного этапа переписи. Завершение работ запланировано на 25 августа», - сообщила руководитель Департамента Бюро национальной статистики по Карагандинской области Жанат Садыкова.

Перепись в онлайн-режиме продлится полтора месяца - с 1 сентября по 15 октября. Карагандинцы смогут заполнить опросные листы онлайн посредством домашнего или мобильного интернета, либо посетив фронт-офис «Правительство для граждан».

Подомовой обход пройдет с 1 по 30 октября. Все интервьюеры должны быть вакцинированы.

К переписи планируют привлечь 1890 человек в качестве временного персонала. По информации управления координации занятости и социальных программ, направления получат 1289 безработных, состоящие на учете в центрах занятости.

«Мы должны понимать важность и актуальность переписи населения. Итоги проводимой работы отражают экономические, демографические и социальные изменения, прошедшие в стране. Эта масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, возрастной и гендерный состав, степень урбанизации и другие сведения, которые необходимы для принятия обоснованных управленческих решений для развития региона», - отметил аким области Женис Касымбек.


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#Карагандинская область   #Перепись населения  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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