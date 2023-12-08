Перепелиные и куриные фермы открыли сельчане по программе «Ауыл аманаты» в СКО

Две семьи из аула Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области обеспечили себя работой и стабильным заработком. Они построили небольшие птицефермы прямо на своих придомовых участках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семья Сагитовых открыла перепелиную ферму, Сатыбалдиных — куриную. Обе воспользовались госпрограммой «Ауыл аманаты».

В компактном птичнике у Сагитовых сейчас — около 300 голов перепелок техасских и эстонских пород.

— Птичник рассчитан на 1 500 перепелок. Клетки с ленточным пометоудалением нам на заказ изготовили местные компании. Предусмотрены внешние поилки, автоматическая очистка от помета, скат для яиц. В птичнике должна поддерживаться определенная температура. Сейчас здесь плюс 21 градус. Система отопления и вентиляции автоматические. Вода в поилки тоже автоматически подается, — рассказал Радик Сагитов.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Есть у фермеров три инкубатора, каждый рассчитан на 200 яиц. Выводок ожидают в ближайшие дни. От закладки яиц до вылупления перепелок проходит 17 дней. Отдельно в птичнике стоят брудеры — клетки для птенцов. В них только что вылупившиеся перепелки находятся в течение 21 дня и только потом переходят в клетки. Через четыре месяца Сагитовы рассчитывают птичник полностью заполнить. Нести яйца перепелки начинают на 46-й день после вылупления.

— Мы решили сразу пройти весь этап. От инкубирования до получения яиц. Так более понятен процесс разведения и можно просчитать допустимые потери. Разработали рацион, чтобы перепелки получали сбалансированное питание для хорошей яйценоскости. На одну птицу в месяц требуется около одного килограмма корма. Приобретаем российского производства. Когда птица подрастет, будем составлять корма самостоятельно, — поделился Р. Сагитов.

Одна перепелка дает в месяц 25 яиц. При полной загрузке птичника в сутки будут получать до 1 500 яиц. Сельчане уже подписали договоры с крупными супермаркетами Петропавловска и местными ресторанами.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

— Общая стоимость проекта — около 14 млн тенге. Нам помогла программа «Ауыл аманаты», взяли заем в 8,6 млн тенге. Получили исчерпывающую информацию и грамотную консультацию в СПК «Солтүстік». Быстро собрали необходимые документы и получили заем. Благодаря этому смогли в кратчайшие сроки реализовать проект. Мы рассчитываем, что через два года выйдем в плюс, — сказал Р.Сагитов.

Семья Сатыбалдиных на своем хоздворе построила мини-ферму по разведению кур яичных пород. Сейчас в ней содержатся около 800 голов птиц.

— Решили с мужем открыть небольшой бизнес, чтобы иметь стабильный доход для семьи. Взяли заем, вложили еще собственные 6 млн тенге. Приобрели клетки, около 800 голов кур. Клетки нам изготовили на заказ местные компании. Изучили особенности кормления несушек, подобрали оптимальный рацион. Яйца получаем каждый день, реализуем местному населению: 1-й категории по 550 тенге за десяток, отборной — 570 тенге. Продукция расходится моментально. Труд нелегкий, но того стоит, — рассказала Сара Сатыбалдина.

Работают на ферме всей семьей. С. Сатыбалдина по образованию ветеринарный врач, имеет опыт работы на североказахстанских птицефабриках.

— Мои знания мне, конечно, помогают в разведении птицы. У нас все соответствует саннормам. Вовремя убираем птичник, дезинфицируем, ничего не складируем, техника для вывоза помета у нас есть. Два раза в день здесь наводим порядок. В целом, на уход за птицами и сбор яиц уходит 5-6 часов. В следующем году планируем поголовье поменять на молодняк. У нас есть инкубаторы, будем выводить цыплят для своей птицефермы. Хотим увеличить поголовье. Планируем создать социальное рабочее место, — делится С. Сатыбалдина.

Фото: Kazinform

По информации начальника отдела по реализации государственных программ в сфере МСБ АО «СПК „Солтүстік“ Талгата Жумабекова, ИП „Семейная ферма“ получил заем на приобретение оборудования для производства перепелиного яйца в размере 8,6 млн тенге под 2,5% годовых сроком на пять лет. ИП „Сатыбалдин“ — 8 млн тенге на тех же условиях и со льготным периодом в один год.

Напомним, в этом году на реализацию программы «Ауыл аманаты», направленной на повышение доходов сельского населения, региону из республиканского бюджета выделили 1,8 млрд тенге. Оператором программы выступает АО «СПК „Солтүстік“. В этом году североказахстанцы подали 250 заявок на получение займа по „Ауыл аманаты“. Их набрали менее чем за два месяца.