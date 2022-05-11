11 Мая 2022 23:42

Перепадом напряжения в сети объяснили причину неисправности аттракциона в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Управлении парками Караганды объяснили причину «зависшей» вагонетки аттракциона «Американские горки». Инцидент произошел два дня назад в центральном парке Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении парками города Караганды, в начале сезона все аттракционы проходят экспертизу специализированных фирм, при положительном заключении об исправности, выдается разрешение на работу. Так как аттракционы являются частными, то соответствующие фирмы так же проводят инструктаж и обучение для операторов аттракциона.

«В данном случае произошла штатная ситуация, когда сработала автоматическая система защиты вагонетки от произвольного скатывания из-за перепада напряжения в сети, после этого она остановилась, сотрудники поднялись по специальным лестницам и отключили систему механически и вагонетка спустилась автоматически к месту запуска. В вагонетке находились четыре человека, каких-либо претензий они не предъявили. Пассажиров аттракциона никто не спускал по лестницам или рельсам, как пишут в соцсетях», - объяснили в ведомстве.

На данный момент в Караганду прибыли сотрудники независимой экспертной комиссии, которые дадут заключения о техническом состоянии аттракциона.

Также во всех парках на аттракционы были получены положительные результаты экспертизы. На данный момент предпринимателям будут выданы предписания о получении дополнительной экспертизы.

Сертификаты обучения выдаются операторам аттракциона специализированными фирмами, так же они проверены Службой технической безопасности парка.

«При обнаружении каких-то неисправностей любой из аттракционов будет закрыт до полного восстановления и прохождения повторной экспертизы. Так как данный случай на аттракционе «американские горки» является штатным, то необходимости в остановке всех аттракционов нет», - сообщили в управлении парками.

Два дня назад сообщалось, что вагонетка с пассажирами аттракциона «Американские горки» застряла на рельсах на высоте. Обошлось без жертв и пострадавших.







