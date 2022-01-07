Переосвидетельствование лиц с инвалидностью продлили до окончания ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переосвидетельствование лиц с инвалидностью автоматически продлено до окончания режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лицам с инвалидностью, которые должны были проходить переосвидетельствование, автоматически было продлено до окончания чрезвычайного положения», - пояснил Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

Ранее глава ведомства сообщал о том, что министерство выполняет свои обязательства в полном объеме.

«Касательно пенсий и пособий, на сегодняшний день в полном объеме и своевременно выполняется. На сегодняшний день выплачено 174 млрд тенге. Эти средства лежат на счетах получателей, наших граждан», - сказал Серик Шапкенов.