Переосмысление лидерства в госуправлении на постсоветском пространстве обсудили эксперты из 20 стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы и перспективы лидерства в государственном управлении в постсоветских странах обсуждены на панельной сессии Астанинского хаба государственной службы в рамках ежегодной конференции Американского общества госуправления (ASPA). В работе сессии приняли участие ученые, эксперты и практики в сфере государственного управления из 20 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Астанинского хаба госслужбы.

В своей приветственной речи председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов сказал, что «системы управления во всем мире активно адаптируются к новым условиям, что касается не только использования современных технологий. Ценности, корпоративная культура и лидерство становятся еще более важными». Он также отметил, что несмотря на то, что государственное управление каждой страны региона формировалось под влиянием специфических исторических, культурных, геополитических и социально-экономических факторов, странам важно регулярно оценивать пройденный путь и «сверять часы» с теми, у кого были схожие стартовые позиции или общность исторического развития.

Исполнительный директор ASPA Уильям Шилдс поздравил всех с 5-й годовщиной подписания официального Меморандума о взаимопонимании между Хабом и ASPA и отметил, что «Хаб успешно реализует свою миссию по содействию странам в обмене опытом и знаниями в области госуправления и в этом чувствуется сильное и особенное родство с ASPA».

Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов сказал, что общественное доверие к госуправлению в настоящий момент находится под большим давлением. В этой связи он подчеркнул важность госуправления и госслужбы для обеспечения эффективной борьбы с пандемией, результативных мер поддержки предприятий, а также социальной защиты населения.

Глава директората государственного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эльза Пиличовски считает важным развитие глобальных компетенций для государственного сектора, в том числе и для его руководителей, чтобы они могли работать для решения сложных общественных проблем. Она также выразила благодарность Хабу за укрепление сотрудничества и содействие обмену опытом между странами ОЭСР и региона.

Представители правительств и эксперты из Грузии, Латвии, Азербайджана, Украины, Литвы и Казахстана представили страновой опыт в области госуправления и отметили, что наряду с другими факторами ключевую роль в эффективности лидерства играет способность влиять и вдохновлять других на действия, реагируя дальновидно и гибко в периоды роста, кризиса или неопределенности.

В дискуссии приняли участие такие известные ученые и эксперты в области госуправления, как основоположник теории мотивации госслужащих профессор Джеймс Л. Перри, бывший президент ASPA доктор Стивен Кондри, профессор Университета Содружества Вирджинии Салтанат Либерт и руководитель департамента Федеральной государственной службы Бельгии (BOSA) Питер Ванденбруаене. Основываясь на своем профессиональном опыте, они поделились взглядами и рекомендациями касательно методов, стиля и ценностей лидерства в госуправлении.

Во время сессии также состоялся обстоятельный обмен мнениями между практиками и учеными по актуальным аспектам лидерства. Также было отмечено, что под эгидой Хаба готовится к публикации книга от издательства Palgrave Macmillan, в которой будет представлен анализ развития госуправления в 15-ти странах постсоветского пространства за последние 30 лет.



