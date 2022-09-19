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Переориентацию экспорта казахстанских товаров отмечают в Минторговли
19 Сентября 2022, 12:25

Переориентацию экспорта казахстанских товаров отмечают в Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омирбек Баштай на пресс-конференции, посвященной запуску учебной программы по управлению трансграничной торговли, сказал, что казахстанские товары стали выходить на экспорт в дальнее зарубежье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим переориентацию экспорта наших товаров. Если раньше у нас основные рынки сбыта были в близлежащие государства, то сегодня мы видим, что уже выходим на дальнее зарубежье», - сказал Омирбек Баштай.

По его словам, со стороны государства на сегодня экспортерам оказываются различные меры поддержки.

«У нас есть для этого все меры поддержки. В 2020 году Минторговли совместно с «QazTrade» запустило программу экспортной акселерации. Это программа направлена и на обучение экспортеров и составление мастер-планов, которые помогают им выйти на новые рынки. Участник подписывает экспортный контракт, либо выходит на новый рынок. По итогам двух лет по этой программе экспорт составил $150 млн США», - сообщил Омирбек Баштай.

На сегодня в РК есть также антикризисная программа по возмещению части затрат экспортерам.

«В последнее время очень активно используется этот инструмент. Государство помогает возместить часть затрат, в том числе на транспортировку. Также у нас есть и меры поддержки по организации зарубежных выставочных мероприятий», - добавил Омирбек Баштай.

Ранее сообщалось, что по итогам семи месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров составил $37,5 млрд США.


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