«Переобуваетесь на ходу» - Нурлан Нигматулин раскритиковал отношение министерств к законопроектам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин раскритиковал отношение министерств к разработке законопроектов, назвав их «поверхностным и бессистемным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты законодательного органа страны, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в первом чтении презентовал документ с поправками в законодательные акты по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

Так МНЭ, чтобы сократить теневую экономику и эффективно бороться с контрафактной продукцией, предлагает нормы по маркировке и прослеживаемости товаров. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, будет утверждаться Правительством, с обязательной процедурой анализа выгод и издержек для бизнеса.

«Наряду с ведением единого оператора предусматривается внедрение также новых участников в лице центров этикетирования и маркирования. Эти центры будут наносить средства идентификации на товары, тем самым они будут заниматься маркированием товаров, хотя маркировкой, насколько нам известно, должны заниматься сами производители товаров. Появление таких посредников может привести к удорожанию стоимости маркировки и станет дополнительной нагрузкой на бизнес. Проясните, пожалуйста, в чем задача этих центров?», - обратился к министру депутат Сакен Утебаев.

По словам Тимура Сулейменова, в случае увеличения перечня маркируемых товаров, встает вопрос о закупке необходимого оборудования, а это могут позволить себе не все предприниматели.

«Поэтому Министерство финансов отрабатывали этот вопрос с бизнесом и предложили эти частные центры этикетирования, которые будут предлагать услуги по маркировке партии либо части тех товаров, которые подлежат маркировке. Сделано это с целью того, чтобы была дополнительная возможность эту маркировку получить в рынке», - пояснил министр.

Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина ответ главы МНЭ не удовлетворил. По его словам, этикетирование и маркировки товаров могут проводить сами товаропроизводители или единый оператор.

«Внося эту норму об этих центрах, вы обозначили только само понятие, не определив ни задачи, ни их функций. Поэтому мы просто сейчас видим, что на ровном месте у нас вносится предложение по созданию какого-то посредника, причем предлагается передать в частную среду, и он будет с каждого предпринимателя иметь (деньги). Надо пересмотреть эти подходы», - отметил Нурлан Нигматулин.

С депутатом согласился заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Елдос Рамазанов.

«Подразумевалось, что центры будут создаваться и оказывать услуги тем предпринимателям, которые не могут это делать сами, то есть на добровольной основе. Но если единый оператор эти функции будет выполнять для малого и среднего бизнеса, то можно убрать эти центры», - отметил он.

В свою очередь, глава МНЭ подтвердил, что единый оператор может проводить этикетирование и маркировку товаров.

«Мы до второго чтения обязательно этот вопрос внимательно изучим. В принципе, исходя из той предлагаемой инфраструктуры, лишних посредников мы, конечно, устраним», - сказал министр.

Спикеру палаты ответ не понравился. По его словам, складывается впечатление, что разработчики не углубляются в работу при разработке законопроектов.

«И только после того, как Парламент примет ваш законопроект в работу, когда депутаты вам аргументированно указывают на необходимость внесения тех или иных поправок, вы что называется, переобуваетесь на ходу и меняете свою позицию, словно гонщики «Формулы-1», которые на ходу меняют шины своих болидов. И только здесь начинаете вносить и глубоко прорабатывать свои же законопроекты. Вот та скорость, с которой вы меняете свою позицию, как вы сейчас продемонстрировали по основным нормам законопроекта, показывает ваш поверхностный и бессистемный подход при разработке законопроектов. Сегодня мы это еще раз увидели», - заявил Нурлан Нигматулин.

Он подчеркнул, что законопроект необходимо проработать до второго чтения, прописав в документе требования к единому оператору и исключив ненужных посредников.