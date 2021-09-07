РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:57, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Переобучение казахстанских учителей будет происходить раз в три года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По третьему направлению в рамках реализации Послания Главы государства Министерством национальной экономики будут реализованы 12 мероприятий. Об этом сообщил глава ведомства Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут внесены изменения в Закон «Об образовании» в части исключения типовых учебных планов. Планируется организовать переобучение учителей раз в 3 года», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, продолжится повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения, а также будет реализован проект «Цифровой учитель».

    «Будет оказана всесторонняя поддержка талантливых детей и педагогов, воспитавших их. Предусматривается предоставление грантов, единовременных денежных премий призерам международных предметных олимпиад. Для решения проблем нехватки мест в школах, запланировано строительство не менее 1 тысячи школ до 2025 года», - отметил министр.

    «Планируется обеспечить полный охват бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям в рамках проекта «Жас талап», - заключил А. Иргалиев.

    Ранее сообщалось, что модель профессионального развития педагога выстроят в Казахстане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил переобучать учителей раз в три года, а не в пять лет.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Образование МОН Асет Иргалиев Главная
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!