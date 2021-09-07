Переобучение казахстанских учителей будет происходить раз в три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По третьему направлению в рамках реализации Послания Главы государства Министерством национальной экономики будут реализованы 12 мероприятий. Об этом сообщил глава ведомства Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут внесены изменения в Закон «Об образовании» в части исключения типовых учебных планов. Планируется организовать переобучение учителей раз в 3 года», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, продолжится повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения, а также будет реализован проект «Цифровой учитель».

«Будет оказана всесторонняя поддержка талантливых детей и педагогов, воспитавших их. Предусматривается предоставление грантов, единовременных денежных премий призерам международных предметных олимпиад. Для решения проблем нехватки мест в школах, запланировано строительство не менее 1 тысячи школ до 2025 года», - отметил министр.

«Планируется обеспечить полный охват бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям в рамках проекта «Жас талап», - заключил А. Иргалиев.

Ранее сообщалось, что модель профессионального развития педагога выстроят в Казахстане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил переобучать учителей раз в три года, а не в пять лет.