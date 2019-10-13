Переоборудование, бардак, разговоры по телефону за рулем – автобусы проверяют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские усилили рейды по профилактике нарушений ПДД водителями общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на конечных остановках в Петропавловске полицейские совместно с сотрудниками городского отдела ЖКХ и председателем «СКО Автотранспортный союз» Галиной Семёновой проверяют документы и состояние автобусов.

«В первый час рейда зафиксировали наличие ветхих чехлов кресел и откровенный беспорядок в салоне маршрутного автобуса № 14. При проверке другой маршрутки выяснилось, что в салоне проведено незаконное переоборудование посадочных мест. В отношении 47 водителей составлен протокол. Санкция статьи «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения» предусматривает штраф в размере 15 МРП», - рассказали в пресс-службе.





По словам первого заместителя начальника департамента полиции Думана Таева, с начала года в области привлекли к административной ответственности 780 водителей. Один из распространенных видов нарушений со стороны водителей городских автобусов – установка дополнительных световых приборов, дополнительных сидений, ящиков с инструментами.

«С начала года выявили 17 фактов переоборудования. 16 водителей привлекли к ответственности за непрохождение предрейсового осмотра. 201 водитель наказан за пользование за рулем телефоном», - сказал Д. Таев.

Стражи порядка подчеркивают, что главная цель проверок - обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.











