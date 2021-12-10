Перенос столицы Казахстана – высказывания известных людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавно Казахстан отметил День Первого Президента – 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные президентские выборы. А 10 декабря того же года Нурсултан Назарбаев принес присягу. В тот же день Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан». А еще, по Указу Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева от 20 октября 1997 года, город Акмола с 10 декабря 1997 года был объявлен столицей республики, передает МИА «Казинформ».

Вообще, перенос столицы или строительство новой столицы – не такое уж редкое явление в мире. Но для Казахстана перенос столицы имел особое значение. Прежняя столица – Алма-Ата была, фактически, назначена для Казахстана из Москвы. Через семь лет после обретения Независимости в Казахстане было принято полностью самостоятельное решение о переносе столицы на целую тысячу километров, руководствуясь собственными социально-экономическими и политическими соображениями.

Следует также отметить, что экономическая ситуация в Казахстане на тот момент не располагала к реализации подобных масштабных проектов. Тем не менее указ Президента был воспринят положительно, хотя среди руководства страны, в том числе и среди депутатов Парламента, было немало тех, кто скептически отнесся к этому решению.

Сегодня, когда мы видим широкие проспекты и нарядные высотные здания Нур-Султана, построенные по проектам ведущих архитекторов, становится очевидно, что перенос столицы стал не просто переездом Правительства в другой город, вполне при этом обоснованным. Перенос столицы определил вектор развития суверенного Казахстана. Кроме того, расцвет новой столицы стал убедительным доказательством того, что в развитии стран и народов важнейшие роли играют не только география, экономика и другие факторы, но и личность руководителя, возглавляющего страну на переломном этапе ее развития.

О переносе столицы Казахстана написано так много, что нет особого смысла рассказывать обо всем, что сопутствовало этому поистине эпохальному для нашей страны событию. Можно привести несколько высказываний известных в Казахстане и в мире людей, чтобы получить достаточно полное представление о том, как оценивается масштаб этого проекта, как оцениваются результаты его реализации.

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Вероятно, будет уместно начать с самого Елбасы, приведя здесь небольшой отрывок из его книги «В сердце Евразии», вышедшей в 2005 году.

«В результате создавшегося демографического кризиса в центральных и северных районах республики стал возникать процесс стагнации промышленных мощностей. Соответственно, резко обострились и социальные проблемы. В это же самое время южные области Казахстана буквально страдали от переизбытка населения и повышенной безработицы, которая по своим абсолютным показателям была самой высокой в республике. Особенно остро эти процессы воспринимались на фоне общего экономического кризиса, возникшего в результате распада единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза. Конечно, перенос столицы не может по определению являться единственным достойным способом решения этих проблем. Но вкупе со всеми остальными важными и самодостаточными условиями именно перенос столицы мог способствовать решению и этих проблем. В частности, восстановлению демографического баланса, стимулированию миграции трудовых потоков в центральные и северные промышленные районы, восстановлению нормального функционирования простаивающих до этого промышленных и индустриальных мощностей, трансформации аграрного Казахстана на промышленные рельсы за счет вовлечения казахского населения юга в процесс промышленного развития северных районов», – говорится в книге Первого Президента.

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А вот что написал в своей статье «Уроки исторической личности» в сентябре 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев: «Идея переноса столицы стала мощным объединяющим фактором. Сегодня столица стала любимым городом и гордостью нашего народа. В прошлом году я принял решение присвоить городу имя Нур-Султан, что является объективной оценкой огромного вклада его основателя и строителя. Нет никаких сомнений в том, что это было правильное решение. Этот шаг означает, что новая история Казахстана и имя главы государства стали для нас единым целым».

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Известная писательница и ученая Ольга Видова в своей книге «Нурсултан Назарбаев. Портрет человека и политика» еще в 1998 году отметила, что «решительность, с какой Нурсултан Назарбаев задумал перенести столицу из Алматы в Акмолу, говорит о характере Президента больше, чем что-либо другое».

«Советский Казахстан вполне устраивала Алма-Ата. Близость к Китаю, отдаленность ее от всех городов Казахстана - эти обстоятельства ничуть не смущали Советское правительство. Надо сказать, что Кунаев много сил и средств вложил в ее развитие. Но изменились времена, и Казахстан, став суверенным, был поставлен перед многими проблемами, ранее не беспокоившими его. Однако решиться на перенос столицы, в столь сложное время, не каждому политику было по плечу. Но Нурсултан Назарбаев не был смущен этими обстоятельствами. Он знал одно: в доведенной до критической точки ситуации, в какой оказалась нынешняя столица, оставаться далее нельзя. Наряду с вышеназванными обстоятельствами существовало еще несколько, благодаря чему вопрос был решен в пользу Акмолы. Во-первых, Алматы исчерпала все возможности дальнейшего территориального развития. Во-вторых, ей постоянно грозит опасность тектонических разломов во время землетрясений. Инженерное жизнеобеспечение дальнейшего развития города не выдерживает никакой критики. Далее, строительство новых зданий из-за их сейсмостойкости намного дороже, нежели в городах, которым не грозит землетрясение. Акмола в качестве столицы снимает все вышеуказанные проблемы. К тому же она находится почти в географическом центре республики, что очень выгодно для страны в плане ориентации на ближнее и дальнее зарубежье», – говорится в книге О. Видовой.

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В 2008 году российский сенатор Вадим Густов заявил: «Теперь, спустя 10 лет после принятия решения о переносе столицы Казахстана в Астану, можно сказать, что этот проект состоялся. Он оказался оправданным и в политическом, и в геополитическом, и в экономическом смыслах».

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В течение первых шести лет строительства и становления новой столицы ее акимом был Адильбек Джаксыбеков.

«Самой сложной тогда задачей для нас было наладить стабильное энергообеспечение центра города. Существующих мощностей и так не хватало, а тут новые объекты на подходе, да какие! Именно Назарбаев решил все вопросы с подстанцией глубокого ввода и подсказал, как именно составить схему ее финансирования», – вспоминал А. Джаксыбеков в своей книге «Зажечь звезду - столицу» в 2000 году.

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Известный российский писатель-публицист Рой Медведев отмечал: «С самого начала было решено строить ее не в каком-то одном стиле, а в сочетании разных стилей и с привлечением опыта лучших архитектурных и строительных школ и течений, как Европы, так и Азии, как Запада, так и Востока. И сразу же предполагалось, что Астана будет не только административным центром Казахстана, но и центром образования, науки и культуры, а также промышленным центром. Мы видим, что замыслы основателя и главного идеолога создания Астаны Нурсултана Назарбаева с самого начала были грандиозны, но главное - что они последовательно и настойчиво реализуются».

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Политолог Юрий Булуктаев в июне 2020 года говорил так: «Столицы отличаются от остальных городов еще и тем, что, статус столицы гарантирует городу прочное и длительное центральное положение. От города же требуется особая благоприятная среда, обеспечивающая все необходимое для безопасного и эффективного принятия решений и осуществления правительством своих функций. Конечно, можно было бы рассматривать столицу как обычный город, где находится множество административных зданий, принадлежащих государственному сектору. Однако это не так: специфика функций столичных городов не только формирует особый рынок труда, но и порождает совершенно иные городские структуры и модели землепользования, иную местную экономическую базу, архитектуру, туризм, культуру и политическую идентичность. Поэтому столичные города - это не только исключительно административные центры. Столица - это также и катализатор экономического развития страны, и символическая сцена национальной идеологии. В этом отношении столица Казахстана Нур-Султан сегодня является и общенациональной идеей и символом независимости».

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Нынешний Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, бывший акимом столицы в течение двух лет, говорил в одном из своих выступлений в СМИ: «Несмотря на то, что сегодня Астана приобрела неповторимый облик, отражая архитектуру современного мегаполиса, в ней сохраняется ее исторический дух. Костяк историко-арихтектурного наследия столицы составляют здания старого Акмолинска. Они отражают не только архитектурный стиль той эпохи, но и несут в себе отпечаток исторических и культурных ценностей, унаследованных городом».

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В 1999 году новой столице Казахстана была присуждена премия ЮНЕСКО «Города за мир». Вручая премию, генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор отметил: «Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, муниципалитет Астаны приложили огромные усилия в становлении и строительстве новой столицы государства как центра науки, культуры и образования. Астана стала ярким символом независимости молодого государства - Республики Казахстан».

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В мае 2000 года Мадлен Олбрайт, Госсекретарь США в письме Елбасы отметила: «Отношения США и Казахстана динамично развиваются. Надеюсь, что в дальнейшем они будут развиваться так же быстро, как Астана, молодая столица Казахстана».

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Бенита Ферреро-Валднер, Комиссар ЕС по вопросам внешних связей и европейской политике соседства в октябре 2006 года посетила столицу Казахстана.

«Сегодня утром при въезде в Астану на меня произвели огромное впечатление те изменения, которые произошли такими быстрыми темпами. Такие достопримечательности, как монумент «Астана-Байтерек» и Пирамида мира и согласия, являются выдающимися достижениями. И я знаю, что динамизм в Астане отражает ситуацию в Казахстане в целом», – сказала Комиссар в своей речи в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

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Таких цитат здесь можно привести очень много, это высказывания людей самых разных профессий и социального положения.

Самая важная мысль в этих высказываниях: решение Елбасы о переносе столицы было взвешенным и оправданным, сегодняшний город Нур-Султан ярко демонстрирует всему миру потенциал Казахстана.