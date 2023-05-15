Перенесут ли Последний звонок на 25 мая в следующем году – ответ Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова рассказала об изменениях в правилах аттестация казахстанских педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК первого вице-министра просвещения спросили, планируется ли в следующем году перенести Последний звонок на 25 мая.

«Все вопросы, касательно проведения учебного года, уже решены. 31 мая закончится учебный год. Это окончательное решение», - заявила Шолпан Каринова.

Также журналисты уточнили, насколько достоверна информация о том, что аттестация педагогов может состоять из ста вопросов.

Шолпан Каринова ответила, что еще не принято какое-либо окончательное решение.

«Уже сейчас действуют правила аттестации педагогов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение касательно аттестации педагогов и оценки учащихся. В этой связи была создана рабочая группа внутри нашего министерства. Она проводит свою соответствующую работу. Есть вопросы касательно национального тестирования и портфолио учителей. Рабочая группа рассматривает их. Итоги сообщим позже», - добавила Шолпан Каринова.