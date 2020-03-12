Перенесут ли 12-ую Министерскую конференцию ВТО в Нур-Султане: в Минторговли дали пояснения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан дали пояснения касательно проведения 12-ой Министерской конференции Всемирной торговой организации в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Складывающаяся на сегодня ситуация с распространением коронавируса COVID-19 не может не вызывать опасения. Мы видим, что большинство стран мира уже предпринимает определенные шаги по недопущению распространения коронавируса и защите здоровья населения. Так, сегодня вышла новость о закрытии авиасообщения между США и Европой», - проинформировал министр торговли и интеграции.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, в котором он объявил пандемию коронавируса. На фоне текущей ситуации, а также данного заявления правительства большинства стран мира принимают решения об отмене крупных международных мероприятий. Например, отменено проведение Петербургского экономического форума, Женевского автосалона, рассматривается вопрос переноса Летних Олимпийских игр в Токио. Правительством Казахстана также принято решение об отмене крупных международных мероприятий, таких как Астанинский экономический форум, заседания двусторонних межправительственных комиссий с Кореей, Иорданией, Индией и рядом других стран.

Следует отметить, что в июне текущего года в Нур-Султане планируется проведение 12-ой Министерской конференции ВТО (8-11 июня). Решение о проведении такого масштабного международного мероприятия было единогласно принято членами ВТО в ходе заседания Генерального совета в 2018 году.

«Решение вопроса об изменении времени или места проведения данного мероприятия может приниматься только Генеральным советом ВТО. В связи с определенными опасениями, вызванными текущей ситуацией с коронавирусом, а также заявлением ВОЗ, мы дали поручение постоянному представительству Республики Казахстан в Женеве провести соответствующие консультации с Секретариатом и членами Всемирной торговой организации по проведению 12-ой Министерской конференции ВТО. По результатам консультаций будет приниматься решение о возможном созыве внеочередного заседания Генерального совета ВТО для решения вопроса о дате конференции», - прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.