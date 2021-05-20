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Перенести спецЦОН из комплекса «Автодом» поручил аким Алматы

20 Мая 2021 20:14
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Перенести спецЦОН из комплекса «Автодом» поручил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После обращения жителя города, озвученного в эфире программы Akimat Live относительно автоЦОНа на территории торгового центра, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил площадку ТЦ по улице Сатпаева, где ознакомился с ситуацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем аккаунте в сети Facebook аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев сообщил, что во время рабочего объезда после обращения алматинца в эфире программы Akimat Live ознакомился со сложившейся ситуацией на территории ТЦ «Автодом», где с недавних пор разместился автоЦОН.

Так как здесь же расположены супермаркеты, автосалоны, а поблизости другие ТРЦ и жилые многоэтажные кварталы, на этом участке образовываются заторы, особенно в выходные дни.

«В этой связи поручил вернуть услуги по оформлению автомобилей в спецЦОН Алатауского района, где достаточно места и для посетителей, и для автомобилей», - написал Бакытжан Сагинтаев.


Кроме того, аким Алматы по обращению жителей близлежащих ЖК поручил акиму Бостандыкского района и руководителю Управления городской мобильности представить план развития проездных дорог и социальной инфраструктуры этого активно развивающегося участка.



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#Алматы   #Акимат  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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