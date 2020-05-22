Перенести Аягозский детский интернат в Усть-Каменогорск предложила Аружан Саин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин предложила перенести Аягозский детский центр оказания специальных услуг в другое здание в Усть-Каменогорске. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сигналы о том, что в этом интернате что-то происходит, поступали давно. Родители говорили, что им запрещены видео и фото съемки детей, поэтому просили воспитателей предоставить фото или видео деток. Сотрудники отвечали, что не могут этого сделать, ссылаясь на запрет со стороны руководства. Считаю, что у акимата Восточно-Казахстанской области было достаточно оснований для того, чтобы глубоко вникнуть в работу этого учреждения. Они могли бы подойти системно к этому вопросу. Может быть, таким образом, не допустили бы того, что случилось в апреле этого года. Здесь нужно работать и решать эти вопросы. Мы должны сделать выводы, которые повлияют на всех детей таких учреждений», - рассказала Аружан Саин.

Она также предложила перенести Аягозский детский центр оказания специальных услуг в другое здание в Усть-Каменогорске.

«В Усть-Каменогорске на улице Шакарима, 149 есть здание, которое пустует. Оно большое. У меня есть фотографии, там был проведен капитальный ремонт, отремонтированы крыши, отопление. Предлагаю принять срочное решение и перенести интернат в это здание. Во-первых, это здание медицинского назначения. Оно требует того, чтобы там находились дети. Рядом расположена станция скорой помощи, которая в случае необходимости буквально за несколько минут уже будет оказывать срочную медицинскую помощь. В Усть-Каменогорске есть центр матери и ребенка. Там очень хорошие специалисты, дети будут под постоянным надзором. Будет решен вопрос кадров, так как дети нуждаются в хороших специалистах. Если мы перенесем Аягозский детский центр оказания специальных услуг в здание по адресу Шакарима, 149, то это даст возможность расширить спектр услуг. Можно сделать реабилитационный центр, который необходим деткам. Безусловно, мы должны активизировать всю нашу работу», - заключила уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.

Ранее сообщалось, что более десяти детей из Аягозского центра попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.