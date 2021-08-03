Перенесены сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с многочисленными вопросами от налогоплательщиков Комитет государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировал перенос срока исполнения налоговых обязательств по налогу на транспортные средства с юридических лиц, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, юридические лица, уплатившие налог по 7 июля включительно, не должны платить пеню.

В соответствии с пунктом 1 статьи 494 и пунктом 1 статьи 496 Налогового кодекса юридические лица производят уплату сумм текущих платежей и представляют в налоговые органы по месту регистрации объектов налогообложения расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства не позднее 5 июля налогового периода.

Но вместе с тем, согласно положениям пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

«Таким образом, в 2021 году с учетом праздничного дня - 6 июля и переноса выходного дня на 5 июля срок исполнения налоговых обязательств по уплате текущих платежей и представления расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства истекает в конце следующего рабочего дня, то есть 7 июля», - пояснили в КГД.

Проводятся работы по обновлению информационных систем КГД МФ РК в части изменения срока уплаты налога на 7 июля.



