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    14:46, 03 Август 2021 | GMT +6

    Перенесены сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с многочисленными вопросами от налогоплательщиков Комитет государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировал перенос срока исполнения налоговых обязательств по налогу на транспортные средства с юридических лиц, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, юридические лица, уплатившие налог по 7 июля включительно, не должны платить пеню.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 494 и пунктом 1 статьи 496 Налогового кодекса юридические лица производят уплату сумм текущих платежей и представляют в налоговые органы по месту регистрации объектов налогообложения расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства не позднее 5 июля налогового периода.

    Но вместе с тем, согласно положениям пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

    «Таким образом, в 2021 году с учетом праздничного дня - 6 июля и переноса выходного дня на 5 июля срок исполнения налоговых обязательств по уплате текущих платежей и представления расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства истекает в конце следующего рабочего дня, то есть 7 июля», - пояснили в КГД.

    Проводятся работы по обновлению информационных систем КГД МФ РК в части изменения срока уплаты налога на 7 июля.



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