15:25, 30 Март 2021 | GMT +6
Перенесена дата продаж монет JETI QAZYNA из серии «Сокровища степи»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с усилением карантинных мер Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты реализации коллекционных монет JETI QAZYNA. Решение принято с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, передает МИА «Казинформ».
Информация о дате реализации монет JETI QAZYNA будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
Напомним, ранее продажа монет планировалась с 31 марта 2021 года через территориальные филиалы Национального банка.