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    15:25, 30 Март 2021 | GMT +6

    Перенесена дата продаж монет JETI QAZYNA из серии «Сокровища степи»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с усилением карантинных мер Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты реализации коллекционных монет JETI QAZYNA. Решение принято с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, передает МИА «Казинформ».

    Информация о дате реализации монет JETI QAZYNA будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

    Напомним, ранее продажа монет планировалась с 31 марта 2021 года через территориальные филиалы Национального банка.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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