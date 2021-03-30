Перенесена дата продаж монет JETI QAZYNA из серии «Сокровища степи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с усилением карантинных мер Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты реализации коллекционных монет JETI QAZYNA. Решение принято с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, передает МИА «Казинформ».

Информация о дате реализации монет JETI QAZYNA будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Напомним, ранее продажа монет планировалась с 31 марта 2021 года через территориальные филиалы Национального банка.