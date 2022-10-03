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Перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Октября 2022, 13:00
Перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с тем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц 1 октября приходится на выходной день, он переносится на 3 октября 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с положением пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок оплаты истекает в конце следующего рабочего дня. Поэтому граждане, не успевшие произвести оплату до 1 октября, могут погасить сумму налога сегодня, 3 октября. Начисление пени начинается с 4 октября текущего года», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте «kgd.gov.kz», мобильного приложения «E-salyq Azamat», а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги- налоги- налог на транспорт и имущество-ввести ИИН).

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat→Электронные сервисы→Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам→Ввести ИИН.


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